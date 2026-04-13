400-Liter-Müllgroßbehälter von Craemer

Das Modell ist für mittlere Abfallmengen ausgelegt und richtet sich an kommunale Entsorger sowie industrielle Anwender. Der Behälter ist in einer Standardausführung sowie in verschiedenen Deckelvarianten und Einwurfsystemen verfügbar.

Der 400-Liter-Behälter ergänzt das bestehende Sortiment zwischen zweirädrigen Behältern bis 360 Liter und größeren vierrädrigen Varianten mit 660 bis 1.100 Litern Volumen.

Konstruktion und Normkonformität

Der MGBneo4 400 Müllgroßbehälter besteht aus langlebigem und recyclingfähigem Polyethylen. Die Konstruktion ist auf den Einsatz in belastungsintensiven Umgebungen ausgelegt. Das Modell entspricht den Anforderungen der DIN EN 840 sowie der Gütesicherung RAL-GZ 951/1. Zudem trägt es das Umweltzeichen Blauer Engel und erfüllt die Vorgaben zur Lärmminderung gemäß Richtlinie 2000/14/EG.

Einsatz in kommunalen und gewerblichen Systemen

Der Behälter ist für die getrennte Sammlung unterschiedlicher Abfallfraktionen konzipiert. Dazu zählen Restabfall, Papier, Kunststoffe, Glas und Bioabfälle. Durch optionale Trenneinsätze kann er an bestehende Sammelsysteme angepasst werden.

Auch in gewerblichen und gemeinschaftlichen Sammelstellen findet der MGBneo4 400 Müllgroßbehälter Anwendung. Neben Wertstoffen wie Karton, Kunststoff und Metall eignet er sich für schwerere Abfälle, etwa Glas oder organische Materialien.

Optimierung von Logistik und Handhabung

Mit einem Nutzvolumen von 400 Litern unterstützt der Behälter die Anpassung von Entleerungsintervallen bei mittleren Abfallmengen. Ein verstärkter Boden sowie ergonomisch gestaltete Griffe verbessern die Handhabung im täglichen Einsatz.

Die Ausstattung mit vier Lenkrollen erleichtert die Manövrierfähigkeit, insbesondere in dicht bebauten urbanen Bereichen. Standardmäßig kommen Rollen mit 200 Millimetern Durchmesser zum Einsatz, optional sind kleinere Varianten erhältlich.

Varianten und funktionale Ausstattung

Der Deckel basiert konstruktiv auf der Ausführung des 660-Liter-Behälters und verfügt über eine doppelt gewölbte Oberfläche zur gezielten Ableitung von Regenwasser. Geräuschdämpfungselemente können optional integriert werden.

Für unterschiedliche Sammelanforderungen stehen verschiedene Einwurfsysteme zur Verfügung, darunter Öffnungen für Glas, Papier oder Karton sowie Deckel-in-Deckel-Lösungen. Die Dimensionierung entspricht gängigen Anforderungen der Wertstoffsammlung.

Zur digitalen Identifikation ist eine RFID-Aufnahme gemäß RAL-Standard integriert. Eine umlaufende Verrippung stabilisiert das Randprofil dauerhaft. Ergänzend kann ein Ablaufstopfen im Bodenbereich eingesetzt werden. Für Anwendungen mit hoher Nutzungsfrequenz ist ein Fußpedalsystem verfügbar, das eine berührungsarme Öffnung des Deckels ermöglicht.