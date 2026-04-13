Direktantrieb im Vorzerkleinerer PKR

Direktantrieb ersetzt Getriebetechnik

Im Unterschied zu konventionellen Vorzerkleinerern arbeitet der PKR ohne mechanisches Untersetzungsgetriebe. Das erforderliche Drehmoment wird durch einen Vielpol-Torquemotor direkt erzeugt. Der Motor erreicht niedrige Drehzahlen bei gleichzeitig hohem Drehmoment und kommt ohne zwischengeschaltete Übertragungselemente aus. Dadurch entfallen typische Belastungsspitzen, wie sie bei abrupten Lastwechseln in getriebebasierten Systemen auftreten.

Reduzierter Verschleiß und höherer Wirkungsgrad

Der Verzicht auf ein Getriebe verringert die Anzahl der mechanischen Komponenten im Antriebsstrang. Reibungsverluste durch Zahnräder und Lager werden reduziert. Dies wirkt sich auf den Gesamtwirkungsgrad der Maschine aus und ermöglicht eine geringere installierte Antriebsleistung. Gleichzeitig sinkt der Verschleiß, da typische Bauteile wie Dichtungen, Zahnräder oder Lagerstellen entfallen.

Auch die Konstruktion profitiert von der reduzierten Komplexität. Die kompaktere Bauweise erleichtert den Zugang zu relevanten Komponenten und vereinfacht Wartungsarbeiten. Lastspitzen werden im Motor aufgenommen, ohne mechanische Übertragungselemente zu beanspruchen.

Wirtschaftlichkeit und Anlagenverfügbarkeit

Der Vorzerkleinerer PKR Direktantrieb ist auf einen wirtschaftlichen Betrieb ausgelegt. Wartungsintensive Arbeiten wie Ölwechsel oder Getriebeinspektionen entfallen. Gleichzeitig wird das Risiko ungeplanter Stillstände reduziert, da getriebebedingte Ausfälle vermieden werden. Der verbesserte Wirkungsgrad des Direktantriebs trägt zusätzlich zur Senkung des Energieverbrauchs bei und wirkt sich auf die Betriebskosten aus.

Einsatz in der Abfallaufbereitung

Die Maschine ist für anspruchsvolle Materialströme in der Abfall- und Wertstoffaufbereitung konzipiert. Dazu zählen Haus- und Gewerbeabfälle, Sperrmüll sowie Baumischabfälle. Auch in der Aufbereitung von Ersatzbrennstoffen, Leichtverpackungen und Kunststofffraktionen kann der Vorzerkleinerer eingesetzt werden. Der Direktantrieb ermöglicht eine stabile Verarbeitung bei stark schwankenden Materialzusammensetzungen und hohen Störstoffanteilen.

Integration in Anlagenkonzepte

Der Vorzerkleinerer PKR Direktantrieb lässt sich in unterschiedliche Anlagenkonzepte integrieren. Er kann sowohl als eigenständige Vorzerkleinerungsstufe als auch in mehrstufigen Aufbereitungsprozessen eingesetzt werden. Aufgrund der kompakten Bauweise eignet sich die Maschine zudem für Modernisierungen bestehender Anlagen. Die reduzierte mechanische Struktur schafft zusätzliche Spielräume bei der Anlagenplanung und verbessert die Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten.