Kunststoffrecycling Sachsen Seminar 2026

Am 19. Mai 2026 findet in Dresden das 35. Seminar „Kunststoffrecycling in Sachsen“ statt. Die Veranstaltung richtet sich an Fachleute aus Entsorgungswirtschaft, Recycling und Kunststoffverarbeitung. Im Mittelpunkt stehen aktuelle Entwicklungen im Kunststoffrecycling in Sachsen sowie der Einsatz von Rezyklaten unter veränderten regulatorischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Fokus auf Recyclateinsatz und Technik

Das Seminar behandelt Herausforderungen beim verstärkten Einsatz von Rezyklaten, insbesondere bestehende Vollzugsdefizite und Markthemmnisse. Ergänzend werden technische Entwicklungen im Kunststoffrecycling vorgestellt, die zur Verbesserung von Aufbereitung, Qualität und Einsatzmöglichkeiten beitragen.

Veranstaltungsort in Dresden

Tagungsort ist das Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e. V. in der Hohe Straße 6 in Dresden. Der Standort befindet sich in fußläufiger Entfernung zum Hauptbahnhof. Parkmöglichkeiten bestehen im Parkhaus Wiener Platz sowie in der Tiefgarage City Center in der Winckelmannstraße.

Teilnahme und Anmeldung

Die Teilnahmegebühr beträgt 95 Euro einschließlich Verpflegung. Mitglieder von IG KURIS e. V. und LVR Sachsen e. V. zahlen 65 Euro. Anmeldungen sind bis zum 12. Mai 2026 per E-Mail an info@ig-kuris.de oder karin.loennecke@ig-kuris.de unter Angabe der vollständigen Rechnungsanschrift möglich.