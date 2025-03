Bemessung vor Bewertung: Ermittlung der Recyclingfähigkeit

In der Fassung 6.1 ermöglicht der CHI-Assessmentkatalog eine exakte Ermittlung der Recyclingfähigkeit von Verpackungen aller Materialarten nach der europäischen Verpackungsverordnung (PPWR). Diese ist seit dem 11. Februar 2025 in Kraft und muss Mitte 2026 operativ umgesetzt sein. Das Regelwerk zielt auf die Reduktion von Verpackungsabfällen und die Förderung einer wettbewerbsfähigen Kreislaufwirtschaft. Dazu fordert die PPWR eine transparente, belastbare und reproduzierbare Datengrundlage, die nur durch eine quantitative Bemessung und die darauf basierende Beurteilung der Produkteigenschaften gewährleistet ist. „Zur Prämisse der mathematischen Bemessung gibt es schon rein technisch-wissenschaftlich keine akzeptable Alternative“, so Sandra Beckamp, Geschäftsführerin des CHI und Co-Autorin des komplett überarbeiteten Kataloges, „Farben geben Orientierung, aber rechnen kann man mit ihnen nicht.“

Um den betroffenen Unternehmen ein anwenderfreundliches und praxisgerechtes Tool für die Ermittlung der Recyclingfähigkeit an die Hand zu geben, überführt CHI daher in seinem aktuellen Katalog die methodischen Grundlagen seiner Assessments nach dem Grundsatz des „Bemessung vor Bewertung“ in insgesamt 15 CHI-Guidelines für alle Verpackungsarten und sämtliche derzeit recyclingfähigen Verpackungstypen. Diese ermöglichen sowohl Konformitätserklärungen nach PPWR, als auch nach ISO 14021. „Hilfe zur Selbsthilfe bei der ökologisch sinnvollen Gestaltung von Verpackungen – aber ohne Kompromisse bei der Umsetzung unserer wissenschaftlichen Methodik“, beschreibt CHI-Mitbegründer Dr. Joachim Christiani das Lastenheft für die Entwicklung der neuen Fassung. Diese gibt allen Unternehmen eine fundierte Hilfestellung bei den herausfordernden Aufgabenstellungen zur Optimierung von Verpackungen und kann kostenfrei über die Webseite des CHI bezogen werden. Darüber hinaus wird der Katalog im Laufe des 2. Quartals in sämtliche Software-Lösungen der CHIRA-Familie integriert.