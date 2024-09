„Mit vereinten Kräften die Brancheninteressen voranbringen“

Vorstandsvorsitzende Ines Oud unterstrich die stärkere Ausrichtung als Sprachrohr der Branche in die Politik: „Wir sehen aufgrund der guten Resonanz unseren Kurs mehr als bestätigt und werden weiterhin mit klaren Positionen Kante zeigen und für die Interessen der Branche kämpfen – wir konnten uns mit unseren Positionierungen und starker Stimme Richtung Politik verstärkt Gehör verschaffen.“ „Ob Parlamentarisches Frühstück, Gespräche mit Fraktionen des NRW-Landtags, Positionspapiere oder das Mitwirken im Rahmen einer Ministerdelegation“, so Kunststoffland NRW-Geschäftsführer Ron Brinitzer, „dieser Auszug unserer Aktivitäten veranschaulicht, dass wir die Herausforderung angenommen haben, in einer immer schwierigeren wirtschaftlichen Situation für verbesserte Rahmenbedingungen für unsere Mitglieder zu kämpfen.“

Dass das Kunststoffland NRW nicht auf diesen Aspekt beschränkt ist, machte die ausführliche Berichterstattung durch Vorstand und Geschäftsführung über die Aktivitäten des Vereins deutlich. Neben partnerschaftlichen Beteiligungen, dem neu erweiterten Kooperationsbündnis der Regionalpartner (Kompetenzzentrum Kunststoff Troisdorf) und der daraus resultierenden Rolle als Dachverband, einem Parlamentarischen Abend und weiteren Parlamentarischen Veranstaltungen (zusammen mit TecPart) in Düsseldorf und Brüssel, einem von kunststoffland NRW initiierten Branchengespräch mit NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur, Positionspapieren zu PFAS und Kunststoffsteuer, bis hin zu zahlreichen Messeaktivitäten und Netzwerkveranstaltungen zu Themen wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Fachkräftemangel, Klimaschutz und Kunststoff-Kreislaufwirtschaft.

Gastgeber der diesjährigen Mitgliederversammlung war die Murtfeldt Kunststoffe GmbH & Co. KG in Dortmund, die als Unternehmensverbund (Murtfeldt Group) führend in der Entwicklung und Herstellung hochwertiger technischer Kunststofflösungen ist.

Gastgeber Andreas Balla, Geschäftsführer Murtfeldt Kunststoffe begrüßte die Gäste und gewährte einen umfassenden Einblick in die Tätigkeitsfelder der Unternehmensgruppe. Auch das Netzwerken kam nicht zu kurz: Großen Anklang fand die Idee, einen Neumitglieder-Pitch in die Versammlung zu integrieren, 12 Unternehmen hatten Gelegenheit in einem kurzweiligen Pitch Ihr Unternehmen und ihre Lösungsansätze vorzustellen und boten so ausreichend Gesprächsstoff für das anschließende Get-together. Neben den inhaltlichen Schwerpunkten standen auch Wahlen an.

Einstimmig bestätigt wurden Ines Oud (SIMCON kunststofftechnische Software GmbH) als Vorsitzende des Vorstands, Dr. Patrick Glöckner (Evonik Industries AG) als Schatzmeister sowie Dr. Thomas Brackemeyer (Envalior Deutschland GmbH) als Mitglied des Vorstands. Alexandre Dangis (Green Dot Consulting BV) und Frauke Hoffmann (Hoffmann + Voss GmbH) wurden neu in den Vorstand gewählt. Ebenfalls einstimmig wieder gewählt wurden die Kassenprüfer Andreas Kroll (Büchner Barella Assekuranzmakler GmbH) und Dr. Thomas Wagner, (CMC2 GmbH).