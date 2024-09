Papiersortierung optimieren mit KI

Um diese Entwicklung fortzusetzen, benötigt die Industrie fortschrittliche Lösungen, mit denen noch mehr Wertstoffe recycelt werden können, aber auch modulare Lösungen, die sich an Marktveränderungen anpassen. Die Veränderungen der Verbrauchergewohnheiten haben die Zusammensetzung der Faserstoffe, die in die Sortieranlagen gelangen, verändert: Die Menge an braunen Kartons ist stark gestiegen, während die Menge an Zeitungen und Zeitschriften gesunken ist.

Auf dieser Grundlage hat Pellenc CNS Brain entwickelt. Das Add-on soll künstliche Intelligenz nutzen, um die Erkennungsgenauigkeit und die Sortierleistung zu verbessern. Die Kombination von Deep Learning und NIR/VIS solle es den von Pellenc ST entwickelten optischen Sortiermaschinen ermöglichen, auch die komplexesten Trennvorgänge zu bewältigen. Zudem soll der geringe Abstand zwischen dem Erkennungskopf und dem Abwurf für eine sehr hohe Abwurfgenauigkeit sorgen und den Verlust von guten Produkten um die Hälfte reduzieren.

Laut Hersteller erfordere CNS Brain keine zusätzliche Hardware. Es ist als Option für neue Maschinen oder als Retrofit für die Produktreihen Mistral+ CONNECT und COMPACT+ erhältlich.