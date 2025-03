Recyclinglösung für Papiermaschinenbespannungen

Im Rahmen der Vereinbarung hat Andritz Holypoly beauftragt, gebrauchte Papiermaschinenbespannungen (Paper Machine Clothing, PMC) von Papierfabriken abzuholen und zu recyceln.

Derzeit fallen in Europa jährlich insgesamt 7.000 Tonnen PMC-Abfall in der Papierindustrie an. Dieses Material wird großteils verbrannt oder in einigen Fällen deponiert. Im Rahmen des Services können alle gebrauchten Papiermaschinenbespannungen, unabhängig davon, ob sie von Andritz oder anderen Herstellern stammen, über das Netzwerk von Holypoly gesammelt und recycelt werden.