Internationaler Altpapiertag 2026 in Berlin

Der 28. Internationale Altpapiertag bringt Fachleute aus Recyclingwirtschaft, Papierindustrie, Handel und Politik zusammen, um aktuelle Marktentwicklungen, technologische Veränderungen und regulatorische Rahmenbedingungen zu erörtern. Veranstalter ist der Fachverband Papierrecycling im bvse.

Zur Tagung werden mehr als 500 Teilnehmende aus dem In- und Ausland erwartet. Der Internationale Altpapiertag gilt seit Jahren als zentrale Fachveranstaltung der europäischen Papierrecyclingwirtschaft. Neben Fachvorträgen und Marktanalysen bietet die Veranstaltung Raum für Diskussionen sowie Möglichkeiten zum fachlichen Austausch. Eine begleitende Fachausstellung ergänzt das Programm.

Die Moderation übernimmt der Journalist und WDR-Moderator Michael Brocker.

Digitalisierung und künstliche Intelligenz

Ein inhaltlicher Schwerpunkt der Tagung liegt auf der Digitalisierung der Recyclingwirtschaft. In einer Keynote wird dargestellt, welche Anwendungen Künstliche Intelligenz für betriebliche Abläufe bietet und welche Auswirkungen sich daraus insbesondere für mittelständische Unternehmen ergeben können. Daran schließt sich eine Diskussion zur Rolle digitaler Technologien in der Recyclingwirtschaft an.

Ergänzend werden Beispiele aus der betrieblichen Praxis vorgestellt, die den Einsatz digitaler Lösungen in internen Unternehmensprozessen und deren Einfluss auf Effizienz und Organisation der Abläufe im Recyclingsektor beleuchten.

Eine Podiumsdiskussion widmet sich der Frage, welche Chancen und Herausforderungen Digitalisierung und KI für mittelständisch geprägte Unternehmen der Entsorgungs- und Recyclingwirtschaft mit sich bringen.

Entwicklungen im internationalen Altpapiermarkt

Einen Überblick über aktuelle Entwicklungen im globalen Altpapierhandel liefert eine Marktanalyse zu internationalen Handelsströmen, Preisentwicklungen und strukturellen Veränderungen. Die Auswertung aktueller Marktdaten ordnet die Situation der internationalen Altpapiermärkte ein und zeigt Trends für die kommenden Jahre auf.

Digitale Verfahren bei der Abfallverbringung

Ein weiterer Programmpunkt befasst sich mit der Digitalisierung grenzüberschreitender Abfallverbringungen. Vorgestellt werden neue digitale Verfahren im Zusammenhang mit dem System DIWASS. Zudem wird erläutert, welche Rolle interoperable Softwarelösungen künftig beim Austausch von Daten und Dokumenten zwischen Unternehmen und Behörden spielen können.

Fortschritte in der Sortiertechnik

Auch technologische Entwicklungen in der Sortiertechnik sind Bestandteil des Fachprogramms. Beiträge aus der Praxis zeigen, wie optische Prozessoptimierung die Sortierqualität von Altpapier verbessern und gleichzeitig die Effizienz der Anlagen steigern kann.

Qualität von Altpapier und Sammelsysteme

Zum Abschluss der Tagung richtet sich der Blick auf die Entwicklung der Altpapierqualität sowie auf die Perspektiven kommunaler Sammelsysteme. Vertreter aus Papierindustrie, Recyclingwirtschaft, Rücknahmesystemen und kommunaler Entsorgung diskutieren die Anforderungen an Sammelstrukturen und Qualitätsstandards, die für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft notwendig sind.

