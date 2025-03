Studie: Kaum Vertrauen in Klimapolitik

Das Vertrauen in die Klimapolitik ist in bürgerlichen Milieus äußerst gering, Enttäuschung und Ärger herrschen vor, wie eine repräsentative Umfrage des Sinus-Instituts für den gemeinnützigen Verein Heimatwurzeln feststellt. Klimaschutz wird in diesem Teil der Gesellschaft in erster Linie mit steigenden Lebenshaltungskosten verbunden, die zulasten von Wohlstand und wirtschaftlicher Stabilität gehen. Laut Heimatwurzeln verbirgt sich in den Ergebnissen aber auch eine Lösung für Klimaschutz und sozialen Frieden.