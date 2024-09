Neue Hauptgeschäftsführerin bei der BDSV

Dr. Claudia Conrads wird ihre neue Position am 1. November 2024 antreten.

Dr. Conrads (46) bringt eine beeindruckende berufliche Laufbahn mit umfassender Erfahrung in der deutschen und europäischen Politiklandschaft in die Führungsspitze des BDSV ein. Derzeit ist als Head of Government Affairs bei der Speira GmbH tätig, einem führenden Unternehmen im Bereich Aluminiumwalzen und -recycling, wo sie die politische Interessenvertretung auf nationaler und europäischer Ebene leitet.

Mit einem Doktortitel in Politikwissenschaft und einer tiefen Leidenschaft für die Stahl- und metallverarbeitende Industrie ist Frau Dr. Conrads hervorragend positioniert, um die BDSV durch die Herausforderungen und Chancen der Zukunft zu führen.

BDSV Präsident Andreas Schwenter: „Ihre Expertise wird besonders wertvoll sein, um die politischen Rahmenbedingungen in Deutschland und auf EU-Ebene zu navigieren, die für die weitere Entwicklung der Branche entscheidend sind.“

„Ich freue mich auf die Herausforderung und bedanke mich für das Vertrauen der BDSV“, so Dr. Conrads. „Die Stahlrecycling- und Entsorgungsbranche ist mit ihren vielen Unternehmen tief am deutschen Wirtschaftsstandort verankert. Ich sehe die Branche als Paradebeispiel für zirkuläres Wirtschaften und als einer der wichtigsten Akteure auf dem Weg zu einer CO₂-freien industriellen Grundstoffproduktion.“