Neuer Präsident für IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen

Der studierte Ingenieur für Technisches Gesundheitswesen ist seit 15 Jahren für die Alpla Group tätig, zunächst über zehn Jahre als Werksleiter und seit fast fünf Jahren als Geschäftsführer für Deutschland, Belgien und die Niederlande.

Als IK-Präsident will sich Georg Pescher für eine faire öffentliche Wahrnehmung nachhaltiger Kunststoffverpackungen und eine ausbalancierte Regulierung im Sinne des Klimaschutzes und der Ressourcenschonung einsetzen. „Gleiche Regeln für alle muss das Gebot der Stunde sein, wenn die europäische Verpackungsregulierung ein funktionierender Baustein des Green Deals, aber auch des EU-Binnenmarktes werden soll. Dabei müssen Fakten zählen“, so Georg Pescher bei seiner Antrittsrede. „Der Verband und seine 300 Mitglieder können viel bewirken, indem sie aktiv kommunizieren, Positionen vertreten und vor allem auch ihre Werkstore öffnen für Politik, Medien und interessierte Öffentlichkeit. Die Kunststoffverpackungsindustrie ist eine relevante Größe am Wirtschaftsstandort Deutschland und ich will in meinem neuen Amt dazu beitragen, dass dies auch so bleibt.“

Pescher löst Roland Straßburger ab, der dieses Amt sechs Jahre lang innehatte. Im Rahmen der IK-Mitgliederversammlung in Frankfurt/Oberursel wurde nun Pescher gewählt. Vizepräsident Christian Claes (Profectus Films) und Schatzmeister Hans Bresele (allvac Folien) wurden für eine weitere Amtszeit bestätigt. Dr. Christoph Strubl wurde 2022 zum Vizepräsidenten gewählt.