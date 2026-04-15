Zeppelin Gruppe auf Wachstumskurs

Das entspricht einem Anstieg von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Ergebnis vor Steuern lag bei 135 Millionen Euro und damit 26 Prozent über dem Vorjahreswert. Der operative Cashflow erhöhte sich auf 410 Millionen Euro und verzeichnete ein Plus von 40 Prozent.

Wachstum durch Akquisition

Das Geschäftsjahr war wesentlich durch die Übernahme der PEPP Group B.V. geprägt. Mit der Akquisition übernahm die Zeppelin Gruppe den Vertrieb und Service von Caterpillar-Produkten in den Niederlanden und Norwegen. Die Teilkonsolidierung über sieben Monate führte zu einem deutlichen Umsatzanstieg und zu einer erweiterten Marktpräsenz in Europa. Für das Geschäftsjahr 2026 wird bei vollständiger Konsolidierung ein Umsatz von rund 5 Milliarden Euro erwartet.

Finanzielle Stabilität und Finanzierung

Die finanzielle Lage der Zeppelin Gruppe blieb stabil. Der operative Cashflow sowie ein Eigenkapital von rund 1,3 Milliarden Euro bilden die Grundlage für die weitere Entwicklung. Die Finanzierung ist langfristig gesichert und breit aufgestellt. Das Investment-Grade-Rating von BBB+ mit stabilem Ausblick bestätigt die Bonität des Unternehmens.

Neuordnung der Geschäftseinheiten

Im Jahr 2025 wurden die bisherigen fünf strategischen Geschäftseinheiten zu vier Bereichen zusammengeführt: Construction Industry & Mining, Rental, Power Systems und Plant Engineering. Die Anpassung der Struktur zielt auf klarere Zuständigkeiten, eine stärkere Kundenorientierung und effizientere Abläufe ab.

Entwicklung der Geschäftsbereiche

Die Geschäftseinheit Construction Industry & Mining profitierte von einer starken Nachfrage sowie von Impulsen durch die Fachmesse bauma 2025. Die internationale Aufstellung wurde weiter ausgebaut.

Die Geschäftseinheit Rental entwickelte sich in einem verhaltenen Marktumfeld stabil und setzte Schwerpunkte bei nachhaltigen Lösungen, Baulogistik und digitalen Anwendungen.

Power Systems verzeichnete eine anhaltend hohe Nachfrage nach Energie- und Antriebslösungen sowie Serviceleistungen. Plant Engineering nutzte das Jahr zur weiteren organisatorischen Anpassung und Effizienzsteigerung.

Strategische Ausrichtung und Transformation

Die Zeppelin Gruppe richtet ihr Portfolio an langfristigen Entwicklungen wie Infrastruktur, Energieversorgung sowie Sicherheits- und Verteidigungsanforderungen aus. In diesen Bereichen gewinnt die Sicherstellung leistungsfähiger Systeme in Europa an Bedeutung.

Parallel dazu wird die interne Transformation vorangetrieben. Im Fokus stehen die Weiterentwicklung der Organisationsstruktur sowie die Vereinheitlichung von Prozessen, Daten und IT-Systemen. Ziel ist die Positionierung als integrierter Lösungsanbieter in wachstumsrelevanten Märkten.

Ausblick auf 2026

Für das Jahr 2026 liegt der Schwerpunkt auf der Integration der PEPP Group, der Realisierung von Synergien und der Fortsetzung des Wachstumskurses. Trotz bestehender geopolitischer Unsicherheiten erwartet die Zeppelin Gruppe eine weiterhin stabile Entwicklung, sofern sich die Rahmenbedingungen nicht weiter verschärfen.