VEZ 3300 Einwellenzerkleinerer jetzt mobil

Damit reagiert das Unternehmen auf den Bedarf nach flexiblen Lösungen in der Ersatzbrennstoff-Aufbereitung sowie in weiteren Bereichen der Abfall- und Recyclingwirtschaft.

Breites Einsatzspektrum in Recycling und Biomasse

Der VEZ 3300 Einwellenzerkleinerer ist für die Aufbereitung heterogener Materialströme ausgelegt. Typische Anwendungen liegen in der Zerkleinerung von Haus- und Gewerbeabfällen zur Herstellung von Ersatzbrennstoffen sowie in der Verarbeitung von Altholz und Biomasse. Die Maschine ist darauf ausgelegt, unterschiedliche Materialien mit variierenden Eigenschaften prozesssicher zu verarbeiten und dabei eine gleichmäßige Outputqualität zu gewährleisten.

Mobile Variante für flexible Standortnutzung

Mit der mobilen Ausführung erweitert Vecoplan die Einsatzmöglichkeiten des VEZ 3300 Einwellenzerkleinerers. Die Maschine kann ohne bauliche Maßnahmen wie Fundamentarbeiten installiert und unmittelbar in Betrieb genommen werden. Ein integriertes Raupenfahrwerk ermöglicht den Standortwechsel innerhalb von Anlagen oder zwischen Einsatzorten. Ergänzt wird das Konzept durch ein klappbares Förderband, das den Transport erleichtert. Die Steuerung wurde an die Anforderungen des mobilen Betriebs angepasst.

Hoher Durchsatz und energieeffizienter Antrieb

Sowohl die stationäre als auch die mobile Variante erreichen eine Durchsatzleistung von bis zu 80 Tonnen pro Stunde. Beide Ausführungen nutzen die HiTorc-Antriebstechnologie, die auf einen elektrischen Antrieb setzt und auf einen effizienten sowie verschleißarmen Betrieb ausgelegt ist. Ein optionales, automatisch nachstellbares Gegenmesser übernimmt die Anpassung des Schnittspalts während des Betriebs und trägt zur konstanten Korngröße des Materials bei.

Fokus auf einfache Integration und Betrieb

Der VEZ 3300 Einwellenzerkleinerer ist auf einen reduzierten Installations- und Wartungsaufwand ausgelegt. Die Maschinen lassen sich in bestehende Prozesse integrieren und sind auf einen kontinuierlichen Betrieb mit gleichbleibender Outputqualität ausgerichtet. Mit der Kombination aus stationärer und mobiler Ausführung adressiert Vecoplan unterschiedliche Anforderungen in der Abfall- und Recyclingwirtschaft.