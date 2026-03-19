Zeppelin präsentiert Umschlagtechnik auf der IFAT

Zeppelin Baumaschinen kündigt ihre Teilnahme an der IFAT 2026 vom 4. bis 7. Mai in München an. Auf 526 Quadratmetern zeigt das Unternehmen in Halle C5, Stand 138/139 Maschinen und Anbaugeräte für die Recycling- und Abfallwirtschaft, darunter Neuheiten wie den weiterentwickelten Elektro-Umschlagbagger Cat MH 3022 mit Akkubetrieb für bis zu 15 Minuten unabhängige Fahrt sowie den Cat MH 3032 mit Quick-Connect-System ZQC für kabineninternen Werkzeugwechsel auf Schrottscheren bis fünf Tonnen.

Ein neuer Unterwagen für den MH 3022 steigert die Stabilität, ergänzt durch das Standardgerät MH 3024 für klassische Umschlaganwendungen. Radlader umfassen den Cat 908 (High-Lift), den konfigurierten Cat 938 mit Fernsteuerung Cat Command sowie den Certified Rebuild 950M. Teleskoplader wie der neue ZT 8.50 (8 m Hubhöhe, 5 t Kraft) mit IW-Paket und der emissionsfreie ZT 6.28e (5,9 m Hub, 2,6 t) runden das Portfolio ab.

Anbaugeräte wie eine 230-kW-Diamantsäge für 18- bis 30-Tonnen-Bagger und der Cat 330UHD in der Crushing-Zone für Abbrüche ergänzen das Angebot. Digitale Systeme (Cat E-Fence, Payload, VisionLink für Flottenmanagement) sowie der Zeppelin-Service mit 2-Tage-Reparaturgarantie und Ersatzteilen am nächsten Werktag heben die Präsentation hervor.