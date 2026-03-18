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Gläubiger stimmen Texaid-Sanierung in Deutschland zu

Die Gläubiger der deutschen Gesellschaften der Texaid-Gruppe haben den Insolvenzplänen zugestimmt und damit die Grundlage für den Neustart von Texaid Deutschland geschaffen. Betroffen sind die ReSales Textilhandels- und Recycling GmbH, die Texaid Collection GmbH sowie die Texaid Beteiligungsverwaltung Deutschland GmbH. Die Beschlüsse wurden in den jeweiligen Gläubigerversammlungen am Amtsgericht Erfurt gefasst.
TEXAID Deutschland Sanierung
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Sanierungsplan umgesetzt

Der Sanierungsplan wurde von der Geschäftsführung in Abstimmung mit dem Generalbevollmächtigten Prof. Dr. Dirk Andres erarbeitet. In den vergangenen Monaten sind zentrale Maßnahmen zur Restrukturierung umgesetzt worden. Mit der Zustimmung der Gläubiger gilt das Verfahren als abgeschlossen. Die Aufhebung der Eigenverwaltung ist zum 31. März 2026 vorgesehen.

Rückkehr zur Kreislaufwirtschaft

Nach Abschluss des Verfahrens konzentriert sich Texaid Deutschland wieder auf das Kerngeschäft in der Kreislaufwirtschaft und im Alttextilrecycling. Die wirtschaftliche Grundlage der Unternehmen wurde im Zuge der Sanierung stabilisiert.

Arbeitsplätze und Strukturen gesichert

Im Zuge der Neuaufstellung bleiben mehr als 600 Arbeitsplätze erhalten. Auch die bestehenden Sammel-, Sortier- und Vermarktungsstrukturen im Bereich Alttextilien werden fortgeführt. Damit bleibt ein wesentlicher Teil der Infrastruktur für die textile Kreislaufwirtschaft in Deutschland bestehen.

Fortführung des Geschäftsbetriebs

Der Geschäftsbetrieb der Unternehmen wird ohne Einschränkungen weitergeführt. Die organisatorischen Strukturen der Texaid -Gruppe Deutschland bleiben weitgehend erhalten.

Quelle: Texaid
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