Mobiler Zerkleinerer für Recyclingprozesse

Der VEZ 3300 e mobil ist auf dem Außengelände FS.908/1 zu sehen, wo auch Live-Demonstrationen mit Holzmaterial stattfinden.

Mobile Zerkleinerung für variable Einsatzorte

Der VEZ 3300 e mobil ergänzt das bestehende Portfolio um eine Lösung für wechselnde Einsatzbedingungen in der Entsorgungs- und Recyclingwirtschaft. Die Maschine ist mit elektrischer Antriebstechnik ausgestattet und kann ohne aufwendige Installation in Betrieb genommen werden. Das Konzept ermöglicht eine kurzfristige Verlagerung zwischen Einsatzorten und unterstützt damit flexible Prozessabläufe.

Modulare Anlagenkonzepte im Fokus

Vecoplan zeigt auf der IFAT modular kombinierbare Systeme für unterschiedliche Prozessschritte der Aufbereitung. Diese reichen von der Zerkleinerung über das Materialhandling bis zur Reinigung. Dabei lassen sich sich an spezifische Anforderungen anpassen und schrittweise erweitern. Dadurch lassen sich Investitionen an veränderte Rahmenbedingungen anpassen.

Systeme für Recycling und Kunststoffaufbereitung

Am Stand in Halle B5 präsentiert das Unternehmen weitere Technologien für die Kreislaufwirtschaft. Dazu gehört der Einwellen-Zerkleinerer VAZ 1700, der für die stoffliche Verwertung ausgelegt ist. Ergänzend wird eine Trockenreinigungslösung gezeigt, die eine Kunststoffaufbereitung ohne wasserbasierte Prozesse ermöglicht. Durch die Integration entsprechender Technologien werden Prozessketten von der Zerkleinerung bis zur Reinigung abgedeckt.

Service und digitale Ersatzteilversorgung

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf erweiterten Serviceangeboten. Dazu zählen standardisierte Service-Level-Agreements zur Unterstützung des Anlagenbetriebs sowie ein digitaler Webshop für Ersatzteile und Komponenten. Die Angebote zielen darauf ab, Wartungsprozesse planbarer zu gestalten und die Anlagenverfügbarkeit zu sichern.

Vecoplan auf der IFAT

Halle B5, Stand 229

Außengelände FS.908/1