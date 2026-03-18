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GreenDot erweitert Recyclingkapazität in Frankreich

Die GreenDot Gruppe baut ihre Aktivitäten im europäischen Kunststoffrecycling aus und tritt in den französischen Markt ein. Mit der Integration der RG Group erweitert das Unternehmen seine Recyclingkapazität und stärkt seine Position im LDPE-Recycling in Europa.
GreenDot Recyclingkapazität Frankreich
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Die beiden Standorte in Tence und Saint-Pal-de-Mons ergänzen das bestehende Netzwerk in Deutschland und Italien, sodass GreenDot nun fünf mechanische Recyclinganlagen betreibt.

Ausbau der LDPE-Recyclingstrukturen

Durch die Übernahme erweitert GreenDot seine Aktivitäten im Recycling von Polyethylen-Folien aus gewerblichen und industriellen Anwendungen. Der Markteintritt erfolgt in einem Umfeld, in dem sich einzelne Anbieter aus dem französischen LDPE-Recycling zurückziehen. Damit wächst die Bedeutung zusätzlicher Verarbeitungskapazitäten für die Versorgung von Verarbeitern und Marken mit Rezyklaten.

Die RG Group verarbeitet derzeit mehr als 20.000 Tonnen LDPE-Folien pro Jahr und verfügt über Kapazitäten für einen weiteren Ausbau auf über 35.000 Tonnen jährlich. Die Integration stärkt die Verfügbarkeit von Rezyklaten aus Haushalts-, Gewerbe- und Industrieabfällen.

Beitrag zur europäischen Kreislaufwirtschaft

Mit der Erweiterung in Frankreich reagiert GreenDot auf regulatorische Anforderungen und steigende Nachfrage nach recycelten Kunststoffen. Das französische Öko-Modulationssystem setzt wirtschaftliche Anreize für den Einsatz von Rezyklaten aus europäischer Produktion. Insbesondere die Region nahe Lyon gilt als bedeutender Standort der Kunststoffverarbeitung und gewinnt durch zusätzliche Recyclingkapazitäten an Bedeutung.

Quelle: GreenDot
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