GreenDot erweitert Recyclingkapazität in Frankreich

Die beiden Standorte in Tence und Saint-Pal-de-Mons ergänzen das bestehende Netzwerk in Deutschland und Italien, sodass GreenDot nun fünf mechanische Recyclinganlagen betreibt.

Ausbau der LDPE-Recyclingstrukturen

Durch die Übernahme erweitert GreenDot seine Aktivitäten im Recycling von Polyethylen-Folien aus gewerblichen und industriellen Anwendungen. Der Markteintritt erfolgt in einem Umfeld, in dem sich einzelne Anbieter aus dem französischen LDPE-Recycling zurückziehen. Damit wächst die Bedeutung zusätzlicher Verarbeitungskapazitäten für die Versorgung von Verarbeitern und Marken mit Rezyklaten.

Die RG Group verarbeitet derzeit mehr als 20.000 Tonnen LDPE-Folien pro Jahr und verfügt über Kapazitäten für einen weiteren Ausbau auf über 35.000 Tonnen jährlich. Die Integration stärkt die Verfügbarkeit von Rezyklaten aus Haushalts-, Gewerbe- und Industrieabfällen.

Beitrag zur europäischen Kreislaufwirtschaft

Mit der Erweiterung in Frankreich reagiert GreenDot auf regulatorische Anforderungen und steigende Nachfrage nach recycelten Kunststoffen. Das französische Öko-Modulationssystem setzt wirtschaftliche Anreize für den Einsatz von Rezyklaten aus europäischer Produktion. Insbesondere die Region nahe Lyon gilt als bedeutender Standort der Kunststoffverarbeitung und gewinnt durch zusätzliche Recyclingkapazitäten an Bedeutung.