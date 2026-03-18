Axians zeigt datengetrieben Kreislaufwirtschaft auf der IFAT

Digitale Infrastruktur als Grundlage

Eine datengetriebene Kreislaufwirtschaft erfordert eine belastbare digitale Infrastruktur. Axians kombiniert Branchenkenntnisse aus der Kreislauf- und Umweltwirtschaft mit ICT-Kompetenz. Cybersecurity-Konzepte berücksichtigen regulatorische Anforderungen wie NIS2 und KRITIS. Auf dieser Basis werden Anwendungen der künstlichen Intelligenz in bestehende Systeme integriert, etwa in der Tourenplanung oder Prozessautomatisierung. Cloudbasierte Anwendungen ermöglichen die strukturierte Verfügbarkeit und Verarbeitung von Daten.

Integrierte Lösungen für die Praxis

Das Lösungsportfolio adressiert Anforderungen von Entsorgungsunternehmen, Kommunen und Industrie. Im Mittelpunkt steht die Verknüpfung von Daten, Prozessen und Anwendungen, um Stoffströme transparenter zu machen und Abläufe zu standardisieren. Die Integration unterschiedlicher Systeme soll Medienbrüche reduzieren und eine durchgängige Steuerung ermöglichen.

Digitale Abfallverbringung und Compliance

Mit Blick auf die ab Mai 2026 geltende Digitalisierungspflicht für grenzüberschreitende Abfallverbringungen stellt Axians das eTFSportal vor. Die Anwendung unterstützt die digitale Abwicklung von Notifizierungs- und Begleitprozessen und schafft Transparenz entlang internationaler Stoffströme.

Datenbasierte Nachhaltigkeitssteuerung

Die Plattform eNature dient der Erfassung und Steuerung ressourcenbezogener Prozesse, darunter Abfallmanagement, Gefahrgutverwaltung und Emissionsdaten. Funktionen zur automatisierten Dokumentenerstellung und zentralen Datenspeicherung unterstützen die Einhaltung regulatorischer Vorgaben und ermöglichen Auswertungen.

ERP und Automatisierung in der Kreislaufwirtschaft

Mit Athos X stellt Axians eine cloudbasierte ERP-Lösung für die kommunale Entsorgungswirtschaft vor. Die Software umfasst Funktionen für Workflow-Steuerung, Tourenplanung und die Integration von Bürgerportalen sowie Telematiksystemen. Automatisierte Wertstoffhöfe ermöglichen einen durchgängigen Betrieb und reduzieren manuelle Aufwände.

Vernetzte Logistikprozesse

Im Bereich der Logistik zeigt Axians ein System zur automatisierten Steuerung von Hof- und Materialflüssen. Die Lösung unterstützt die Koordination von Fahrzeugbewegungen und ermöglicht eine kontinuierliche Datenerfassung. Dadurch lassen sich Prozesse analysieren und anpassen.

Axians auf der IFAT

Halle A6, Stand 139