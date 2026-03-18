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Pfreundt zeigt digitale Wiegedaten auf der IFAT

Pfreundt stellt auf der IFAT Lösungen für digitale Wiegedaten vor. Die Erfassung von Gewichten entlang der Prozesskette ist eine zentrale Grundlage für Abrechnung, Dokumentation und Vermarktung von Sekundärrohstoffen. Das Unternehmen deckt Anwendungen vom Sammeln über Sortieren und Aufbereiten bis zum Transport ab und kombiniert mobile Wiegetechnik mit Software zur zentralen Datenverarbeitung.
Digitale Wiegedaten
Pfreundt präsentiert zwei Innovationen für digitale und effiziente Wiegeprozesse auf der IFAT 2026 in München. Copyright: Pfreundt GmbH
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Fahrzeugverwiegung im Web Portal

Ein Schwerpunkt ist die Fahrzeugverwiegung über das Pfreundt Web Portal. Fahrzeugwaagen lassen sich direkt über die browserbasierte Anwendung steuern. Erfasste Daten wie Gewichtswerte, Signaturen und Bilddaten werden in Echtzeit übertragen und stehen unmittelbar für nachgelagerte Prozesse zur Verfügung. Auf dem Messestand wird die Anwendung anhand einer Demonstrationsanlage mit Waagenmodell, Selbstbedienungsterminal sowie Kamera zur Ladegut- und Kennzeichenerkennung gezeigt.

Mietmodell für Absetzkipperwaage

Mit dem Mietmodell für die WK60 Absetzkipperwaage bietet Pfreundt eine Alternative zum Kauf. Das Paket umfasst die konformitätsbewertete Waage, die Installation sowie den Zugang zum Web Portal. Während der Vertragslaufzeit sind Serviceleistungen und Ersatzteile eingeschlossen. Das Modell ermöglicht planbare Kosten und unterstützt die Gewichtskontrolle im laufenden Betrieb sowie die direkte Abrechnung vor Ort.

Pfreundt auf der IFAT

Halle A6, Stand 240

Quelle: Pfreundt
Tags: IFAT 2026
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