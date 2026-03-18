Anzeige

bvse positioniert Recycling-Mittelstand auf IFAT

Der bvse positioniert sich auf der IFAT 2026 als Interessenvertretung des Recycling-Mittelstands. Vor dem Hintergrund von Rohstoffsicherung, europäischen Regulierungen und wirtschaftlichem Druck nutzt der Verband die Messe vom 4. bis 7. Mai, um zentrale Themen der Kreislaufwirtschaft zu adressieren.
Recycling-Mittelstand IFAT 2026
Anzeige

Der bvse ist mit einem eigenen Stand, 16 Mitausstellern sowie drei Fachpanels vertreten. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Austausch zu Markt- und Regulierungsfragen.

Messeabend und Branchenpreis

Am 6. Mai findet im Hofbräukeller am Wiener Platz der bvse-Messeabend statt. Im Rahmen der Veranstaltung wird der Mittelstandspreis für das Recycling „DIE GRÜNEN ENGEL“ in Kooperation mit dem Aufbereitungszentrum Nürnberg vergeben. Die Preisverleihung beginnt um 19:00 Uhr. Im Anschluss besteht Gelegenheit zum fachlichen Austausch zwischen Unternehmen, Politik und weiteren Akteuren der Kreislaufwirtschaft. Die Teilnahme erfordert eine vorherige Anmeldung.

Branchentreffpunkt am Stand A6/115

Der bvse-Stand A6/115 dient als zentrale Anlaufstelle für Unternehmen der Recycling- und Entsorgungswirtschaft. Mit 16 Mitausstellern bildet der Stand eine Plattform für Kooperationen, Fachgespräche und Vernetzung innerhalb des Recycling-Mittelstands. Das Angebot richtet sich sowohl an Mitgliedsunternehmen als auch an weitere Fachbesucher der IFAT 2026.

Fachpanels zu Regulierung und Märkten

Der bvse beteiligt sich mit drei Fachpanels auf der Orange Stage an den inhaltlichen Diskussionen der Messe. Im Mittelpunkt stehen aktuelle Entwicklungen in Regulierung und Marktstruktur der Kreislaufwirtschaft.

Am 5. Mai wird die steigende Nachfrage nach Rezyklaten im Kontext europäischer Vorgaben wie PPWR, ELV und WEEE behandelt. Thematisiert werden unter anderem Quoten, technische Anforderungen sowie Marktmechanismen.

Am 6. Mai steht die Kreislauffähigkeit im Textilsektor im Fokus. Diskutiert werden strukturelle Herausforderungen und mögliche Ansätze zur Skalierung zirkulärer Modelle in Europa, insbesondere vor dem Hintergrund von Mengen- und Preisdruck durch Fast Fashion.

Am 7. Mai werden Systeme der erweiterten Herstellerverantwortung im Reifenrecycling betrachtet. Dabei geht es um bestehende Regelungen, zukünftige Entwicklungen und deren Auswirkungen auf Marktstrukturen.

Die Panels kombinieren fachliche Impulse mit Diskussionen und richten sich an Unternehmen, Investoren sowie politische und institutionelle Akteure der Kreislaufwirtschaft.

bvse auf der IFAT

Halle A6, Stand 115

Quelle: bvse
Tags: IFAT 2026
FacebookTwitterPinterestEmail

Verwandte Artikel

Gläubiger stimmen Texaid-Sanierung in Deutschland zu

Mobiler Zerkleinerer für Recyclingprozesse

GreenDot erweitert Recyclingkapazität in Frankreich

Axians zeigt datengetrieben Kreislaufwirtschaft auf der IFAT

Pfreundt zeigt digitale Wiegedaten auf der IFAT

Lindner zeigt Recyclinglösungen auf IFAT

Lesen, was die Branche bewegt
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie einmal wöchentlich den RECYCLING magazin Newsletter.
Registrieren
Ich bin damit einverstanden, dass die DETAIL Architecture GmbH mir regelmäßig individualisierte spannende Neuigkeiten und Veranstaltungen per E-Mail zusendet. Die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erfolgt entsprechend den Bestimmungen in der Datenschutzerklärung. Ich kann meine Einwilligung gegenüber der DETAIL Architecture GmbH jederzeit widerrufen.
close-link