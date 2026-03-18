bvse positioniert Recycling-Mittelstand auf IFAT

Der bvse ist mit einem eigenen Stand, 16 Mitausstellern sowie drei Fachpanels vertreten. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Austausch zu Markt- und Regulierungsfragen.

Messeabend und Branchenpreis

Am 6. Mai findet im Hofbräukeller am Wiener Platz der bvse-Messeabend statt. Im Rahmen der Veranstaltung wird der Mittelstandspreis für das Recycling „DIE GRÜNEN ENGEL“ in Kooperation mit dem Aufbereitungszentrum Nürnberg vergeben. Die Preisverleihung beginnt um 19:00 Uhr. Im Anschluss besteht Gelegenheit zum fachlichen Austausch zwischen Unternehmen, Politik und weiteren Akteuren der Kreislaufwirtschaft. Die Teilnahme erfordert eine vorherige Anmeldung.

Branchentreffpunkt am Stand A6/115

Der bvse-Stand A6/115 dient als zentrale Anlaufstelle für Unternehmen der Recycling- und Entsorgungswirtschaft. Mit 16 Mitausstellern bildet der Stand eine Plattform für Kooperationen, Fachgespräche und Vernetzung innerhalb des Recycling-Mittelstands. Das Angebot richtet sich sowohl an Mitgliedsunternehmen als auch an weitere Fachbesucher der IFAT 2026.

Fachpanels zu Regulierung und Märkten

Der bvse beteiligt sich mit drei Fachpanels auf der Orange Stage an den inhaltlichen Diskussionen der Messe. Im Mittelpunkt stehen aktuelle Entwicklungen in Regulierung und Marktstruktur der Kreislaufwirtschaft.

Am 5. Mai wird die steigende Nachfrage nach Rezyklaten im Kontext europäischer Vorgaben wie PPWR, ELV und WEEE behandelt. Thematisiert werden unter anderem Quoten, technische Anforderungen sowie Marktmechanismen.

Am 6. Mai steht die Kreislauffähigkeit im Textilsektor im Fokus. Diskutiert werden strukturelle Herausforderungen und mögliche Ansätze zur Skalierung zirkulärer Modelle in Europa, insbesondere vor dem Hintergrund von Mengen- und Preisdruck durch Fast Fashion.

Am 7. Mai werden Systeme der erweiterten Herstellerverantwortung im Reifenrecycling betrachtet. Dabei geht es um bestehende Regelungen, zukünftige Entwicklungen und deren Auswirkungen auf Marktstrukturen.

Die Panels kombinieren fachliche Impulse mit Diskussionen und richten sich an Unternehmen, Investoren sowie politische und institutionelle Akteure der Kreislaufwirtschaft.

bvse auf der IFAT

Halle A6, Stand 115