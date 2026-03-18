Lindner zeigt Recyclinglösungen auf IFAT

Gezeigt werden unter anderem der Zweiwellen-Zerkleinerer Urraco Evo, der Einwellen-Zerkleinerer Merak 2800 mit neuem Antriebskonzept sowie die Micromat Serie IV mit Multicut-Rotor. Ergänzt wird das Angebot durch Serviceleistungen und die digitale Plattform Nexus zur Anlagenüberwachung.

Anforderungen in der Recyclingbranche

Die Recyclingwirtschaft ist von steigenden Kosten, schwankenden Rohstoffmärkten und höheren Anforderungen an Recyclingquoten geprägt. Gleichzeitig erhöhen komplexere Stoffströme und Risiken durch Lithium-Ionen-Batterien die Anforderungen an Prozesssicherheit und Anlagentechnik. Lindner adressiert diese Entwicklungen mit Anlagenkonzepten, die auf stabile Prozessbedingungen, gleichbleibende Materialqualität und kontinuierliche Durchsatzleistung ausgelegt sind.

Systemlösungen für die Kreislaufwirtschaft

Lindner zeigt auf der IFAT 2026 Lösungen zur Aufbereitung heterogener Abfallströme in definierte Wertstofffraktionen. Das Unternehmen kombiniert Einzelmaschinen mit Systemlösungen entlang des gesamten Projektzyklus von Planung und Engineering bis zur Inbetriebnahme und zum Betrieb. Ziel ist die Erzeugung qualitätsgesicherter Stoffströme für nachgelagerte Recyclingprozesse.

Im Kunststoffrecycling umfasst das Leistungsspektrum Zerkleinerung, Sortierung und Waschen. Weltweit installierte Anlagen und Komponenten belegen die Umsetzung entsprechender Projekte. In Kombination mit Extrusionstechnologie entstehen durchgängige Prozessketten zur Herstellung von Rezyklaten.

Neue Zerkleinerungstechnik

Mit der Urraco Evo Serie stellt Lindner einen mobilen Zweiwellen-Zerkleinerer für Anwendungen in Holz, Gewerbe- und Hausabfällen sowie Metallen vor. Die Maschine ist für unterschiedliche Einsatzbereiche ausgelegt und wird im Außengelände sowie bei Vorführungen gezeigt. Ergänzend präsentiert Lindner eine Variante der Merak 2800 mit neuem Antriebskonzept.

Die vierte Generation der Micromat-Serie verfügt über einen Synchron-Reluktanzmotor mit hoher Energieeffizienz. Der Multicut-Rotor ermöglicht die Verarbeitung verschiedener Materialien, darunter Kunststoffe, Holz und Textilien. Ein schnell wechselbares Messersystem reduziert Wartungsaufwand und Stillstandszeiten.

Service und digitale Lösungen

Neben der Anlagentechnik stellt Lindner Serviceleistungen über den gesamten Lebenszyklus von Maschinen in den Mittelpunkt. Dazu zählen Wartung, Retrofit- und Upgrade-Konzepte sowie digitale Anwendungen. Die Plattform Nexus ermöglicht die Auswertung von Betriebsdaten, unterstützt das Performance-Monitoring und trägt zur Stabilisierung von Prozessen bei.

Lindner auf der IFAT

Halle B6, Stand 251

Außengelände FM/08/2