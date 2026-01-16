Anzeige

Knauf und Ritleng starten Gipsrecycling in Frankreich

Die Gebr. Knauf KG (Iphofen) gründet in Frankreich ein Joint Venture für das Recycling von Gipsabfällen. Partner sind die französischen Unternehmen Ritleng Revalorisations und HL Développement.
Knauf und Ritleng starten Gipsrecycling in Frankreich
Copyright: Erstellt mit ChatGPT
Anzeige

Ziel der Zusammenarbeit ist es, Gipsabfälle aufzubereiten und als Sekundärrohstoff für die Baustoffproduktion bereitzustellen. Damit soll der Einsatz von Naturgips reduziert und die Rohstoffversorgung für die Produktion in Frankreich langfristig abgesichert werden.

Das Joint Venture beteiligt sich an einem Gipsrecyclingwerk, das derzeit in Auneuil im Département Oise gebaut wird. Die Inbetriebnahme ist für das Ende des ersten Halbjahres 2026 vorgesehen. Die Anlage wurde von Ritleng entwickelt und ist auf die Aufbereitung großer Mengen französischer Gipsabfälle ausgelegt. Nach Angaben von Ritleng kann die Gruppe damit perspektivisch einen erheblichen Anteil des nationalen Aufkommens an Gipsabfällen verarbeiten.

Nach Abschluss der Anlaufphase soll der Standort Auneuil unter anderem das Knauf-Werk in Saint-Soupplets im Département Seine-et-Marne mit Recyclinggips versorgen. Der Einsatz von Recyclinggips unterstützt die Substitution primärer Rohstoffe und stärkt die Kreislaufwirtschaft im Bausektor. Gleichzeitig kann die regionale Bereitstellung des Sekundärrohstoffs dazu beitragen, transportbedingte Emissionen im Vergleich zu weiter entfernten Bezugsquellen zu verringern.

Neben dem Projekt in Auneuil prüfen die Partner weitere Vorhaben. Dazu zählen mögliche Kapazitätserweiterungen in Frankreich sowie zusätzliche Standorte in anderen Ländern. Die Unternehmen sehen darin einen Ansatz, die Verfügbarkeit von Recyclinggips auszubauen und den Einsatz recycelter Baustoffe in industriellen Anwendungen zu erhöhen.

Quelle: Knauf
Tags: BaustoffrecyclingGipsrecyclingKnaufKreislaufwirtschaftRecyclinggipsSekundärrohstoffe
FacebookTwitterPinterestEmail

Verwandte Artikel

Kooi übernimmt Video Guard in Deutschland

Über 3 GW Biomassekapazität neu installiert

Diskussionspapier skizziert Defossilisierungsstrategien

Holzverbrennung in Berlin gefährdet Stoffströme

FES modernisiert Datenintegration in Echtzeit

Neue EU-Zertifikatsformate für das Schiffsrecycling

Lesen, was die Branche bewegt
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie einmal wöchentlich den RECYCLING magazin Newsletter.
Registrieren
Ich bin damit einverstanden, dass die DETAIL Architecture GmbH mir regelmäßig individualisierte spannende Neuigkeiten und Veranstaltungen per E-Mail zusendet. Die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erfolgt entsprechend den Bestimmungen in der Datenschutzerklärung. Ich kann meine Einwilligung gegenüber der DETAIL Architecture GmbH jederzeit widerrufen.
close-link