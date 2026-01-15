Anzeige

Tag der Mineralik – Zukunft Bauen im Kreislauf

Am Montag, 26. Januar 2026, findet von 12:00 bis 16:00 Uhr im Haus der Kreislaufwirtschaft in Berlin der „Tag der Mineralik – Zukunft Bauen im Kreislauf“ statt. Die von BDE und HDB veranstalte Konferenz widmet sich aktuellen Weichenstellungen für eine nachhaltige Bauwirtschaft im Jahr 2026.
© E. Zillner
Im Mittelpunkt stehen die öffentliche Beschaffung als Instrument zur Förderung von Kreislaufwirtschaft im Bauwesen sowie die praktische und rechtliche Weiterentwicklung der Ersatzbaustoffverordnung.

Die Veranstaltung richtet sich an Fachleute aus Bauwirtschaft, Entsorgungs- und Recyclingbranche, öffentlicher Verwaltung und Wissenschaft. Ziel des Austauschs ist es, den Stand der technischen Umsetzbarkeit und wirtschaftlichen Einordnung kreislauforientierter Bauweisen darzustellen und die hierfür relevanten Rahmenbedingungen zu analysieren. Der Fokus liegt dabei auf mineralischen Baustoffen und deren Einsatz in öffentlichen und privaten Bauvorhaben.

Nach einem gemeinsamen Netzwerk-Lunch wird die Veranstaltung durch die geschäftsführende Präsidentin des BDE, Anja Siegesmund, sowie den Hauptgeschäftsführer des HDB, Tim-Oliver Mükker eröffnet. Anschließend werden zentrale Ergebnisse eines Kurzgutachtens zur Green Public Procurement vorgestellt, das sich mit der Rolle nachhaltiger Beschaffung im Bausektor befasst.

Ein weiterer Programmschwerpunkt liegt auf der Beschaffung und Anwendung von Recyclingbeton und emissionsreduziertem Stahl. Anhand praktischer Beispiele werden Anforderungen, Hemmnisse und Umsetzungsoptionen diskutiert. Darüber hinaus wird die Ersatzbaustoffverordnung vor dem Hintergrund aktueller Erfahrungen bewertet. Grundlage hierfür ist ein Positionspapier der Bauindustrie, das unter Einbindung eines Vertreters des Bundesministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit erörtert wird.

Zur Anmeldung

Quelle: BDE
Tags: Bau und AbbruchBDEGreen Public Procurement
