Anzeige

Kreislaufwirtschaft im Fokus der PVC-Industrie

Am 14. Januar 2026 fand in Bonn das von VinylPlus Deutschland und Plastics Europe Deutschland organisierte PVC-Winter-Symposium statt. Die Fachveranstaltung widmete sich zentralen Fragestellungen der Transformation der PVC-Wertschöpfungskette.
Kreislaufwirtschaft im Fokus der PVC-Industrie
VinylPlus Deutschland Geschäftsführer Alexander Kronimus, Copyright: VinylPlus Deutschland.
Anzeige

Thematisiert wurden unter anderem die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit, der Einsatz erneuerbarer Rohstoffe, der Aufbau leistungsfähiger Sammelsysteme sowie aktuelle Entwicklungen in Sortier- und Recyclingtechnologien. Beiträge lieferten Vertreter aus Industrie, Forschung und Recyclingwirtschaft, darunter Fachleute von Plastics Europe Deutschland, dem nova-Institut, Tomra, ERFMI und der BKV.

Im Mittelpunkt der Diskussionen stand die Frage, wie die Transformation hin zu einer stärker kreislauforientierten PVC-Wirtschaft unter den derzeit angespannten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen umgesetzt werden kann. Ein zentrales Ergebnis des Symposiums war die Einschätzung, dass die Branche trotz Kosten- und Marktdrucks an ihren Nachhaltigkeitszielen festhält. Gleichzeitig wurde deutlich, dass hierfür verlässliche und wettbewerbsfähige politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen erforderlich sind, um Investitionen zu ermöglichen und die Nachfrage nach nachhaltigen Produkten zu stärken.

Aus Branchensicht stellen hohe Energiepreise, langwierige Genehmigungsverfahren und komplexe regulatorische Anforderungen weiterhin wesentliche Hemmnisse dar. Zudem wurde die Bedeutung einer wirksamen Marktaufsicht hervorgehoben, um sicherzustellen, dass importierte Produkte denselben Umwelt- und Nachhaltigkeitsanforderungen unterliegen wie in Europa hergestellte Erzeugnisse. Nur unter diesen Voraussetzungen könne die Transformation der PVC-Industrie entlang der gesamten Wertschöpfungskette wirtschaftlich tragfähig umgesetzt werden.

Quelle: VinylPlus
Tags: KreislaufwirtschaftPVC-RecyclingVinylPlus
FacebookTwitterPinterestEmail

Verwandte Artikel

Circular Valley Convention 2026 in Düsseldorf

Europäischer Rechnungshof: Nachfrage- und Angebotshemmnisse für Recyclingindustrie abbauen

Strategische Partnerschaft für Recyclingtechnik

Modellschulen für Hygiene und Kreislaufwirtschaft

Tag der Mineralik – Zukunft Bauen im Kreislauf

BDE begrüßt „Made in Europe“-Vorgaben für Rezyklate

Lesen, was die Branche bewegt
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie einmal wöchentlich den RECYCLING magazin Newsletter.
Registrieren
Ich bin damit einverstanden, dass die DETAIL Architecture GmbH mir regelmäßig individualisierte spannende Neuigkeiten und Veranstaltungen per E-Mail zusendet. Die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erfolgt entsprechend den Bestimmungen in der Datenschutzerklärung. Ich kann meine Einwilligung gegenüber der DETAIL Architecture GmbH jederzeit widerrufen.
close-link