RLG beteiligt sich an LiBCycle

Die Transaktion ist Teil der internationalen Wachstumsstrategie von Reconomy. Durch die Einbindung von LiBCycle ergänzt die Gruppe ihr Leistungsangebot im Automotive- und Batterierecycling und entwickelt ihr Portfolio für zirkuläre Batterielösungen in Europa weiter.

LiBCycle fungiert als Schnittstelle zwischen Fahrzeugherstellern und nachgelagerten Recycling- und Verwertungspartnern. Das Unternehmen ergänzt die bestehenden Dienstleistungen von RLG insbesondere in den Bereichen Batterierecycling, Lithium-Ionen-Batterien sowie bei der Umsetzung gesetzeskonformer Rücknahme- und Sammelsysteme. Künftig soll das europaweite Logistiknetzwerk von RLG mit dem Partnernetzwerk von LiBCycle verknüpft werden, zu dem auch die inTime Group als Anbieter von Full-Truck-Load-Logistik gehört.

Das 2021 gegründete Unternehmen mit Sitz in München ist auf den Transport und das Handling beschädigter Lithium-Ionen-Batterien spezialisiert. Das Leistungsangebot umfasst durchgängige Dienstleistungen von der Bereitstellung geeigneter Verpackungslösungen über Transport und Lagerung bis hin zum Management gefährlicher Abfälle.

Im Zusammenspiel mit der internationalen Präsenz von Reconomy ist vorgesehen, LiBCycle als skalierbare Plattform für den schrittweisen Ausbau dieser Programme in weiteren europäischen und internationalen Märkten zu nutzen. Die eingesetzten Systeme unterstützen die sichere Sammlung, den Transport und die ordnungsgemäße Verwertung kritischer Materialien wie Lithium-Ionen-Batterien.