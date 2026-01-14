Anzeige

RLG beteiligt sich an LiBCycle

Die Reverse Logistics Group (RLG), eine Marke von Reconomy, erweitert ihre Aktivitäten im europäischen Batterierecycling durch die Mehrheitsbeteiligung an LiBCycle.
RLG beteiligt sich an LiBCycle
Copyright: Reconom/RLG
Anzeige

Die Transaktion ist Teil der internationalen Wachstumsstrategie von Reconomy. Durch die Einbindung von LiBCycle ergänzt die Gruppe ihr Leistungsangebot im Automotive- und Batterierecycling und entwickelt ihr Portfolio für zirkuläre Batterielösungen in Europa weiter.

LiBCycle fungiert als Schnittstelle zwischen Fahrzeugherstellern und nachgelagerten Recycling- und Verwertungspartnern. Das Unternehmen ergänzt die bestehenden Dienstleistungen von RLG insbesondere in den Bereichen Batterierecycling, Lithium-Ionen-Batterien sowie bei der Umsetzung gesetzeskonformer Rücknahme- und Sammelsysteme. Künftig soll das europaweite Logistiknetzwerk von RLG mit dem Partnernetzwerk von LiBCycle verknüpft werden, zu dem auch die inTime Group als Anbieter von Full-Truck-Load-Logistik gehört.

Das 2021 gegründete Unternehmen mit Sitz in München ist auf den Transport und das Handling beschädigter Lithium-Ionen-Batterien spezialisiert. Das Leistungsangebot umfasst durchgängige Dienstleistungen von der Bereitstellung geeigneter Verpackungslösungen über Transport und Lagerung bis hin zum Management gefährlicher Abfälle.

Im Zusammenspiel mit der internationalen Präsenz von Reconomy ist vorgesehen, LiBCycle als skalierbare Plattform für den schrittweisen Ausbau dieser Programme in weiteren europäischen und internationalen Märkten zu nutzen. Die eingesetzten Systeme unterstützen die sichere Sammlung, den Transport und die ordnungsgemäße Verwertung kritischer Materialien wie Lithium-Ionen-Batterien.

Quelle: RLG
Tags: BatterierecyclingKreislaufwirtschaftLithium-Ionen-BatterienReconomyRLGRücknahmesysteme
FacebookTwitterPinterestEmail

Verwandte Artikel

Circular Valley Convention 2026 in Düsseldorf

Europäischer Rechnungshof: Nachfrage- und Angebotshemmnisse für Recyclingindustrie abbauen

Strategische Partnerschaft für Recyclingtechnik

Modellschulen für Hygiene und Kreislaufwirtschaft

Kreislaufwirtschaft im Fokus der PVC-Industrie

Pilotanlage für Phosphorrecycling in Weimar

Lesen, was die Branche bewegt
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie einmal wöchentlich den RECYCLING magazin Newsletter.
Registrieren
Ich bin damit einverstanden, dass die DETAIL Architecture GmbH mir regelmäßig individualisierte spannende Neuigkeiten und Veranstaltungen per E-Mail zusendet. Die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erfolgt entsprechend den Bestimmungen in der Datenschutzerklärung. Ich kann meine Einwilligung gegenüber der DETAIL Architecture GmbH jederzeit widerrufen.
close-link