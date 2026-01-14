Doppstadt führt Redback Grinder in den USA ein

Die Redback Grinder stammen ursprünglich aus Australien und sind dort seit vielen Jahren im Einsatz. Die Maschinen wurden für den Betrieb unter anspruchsvollen klimatischen und materialtechnischen Bedingungen entwickelt. Grundlage ist eine langjährige Erfahrung in der Konstruktion von Zerkleinerungstechnik, die auf einen stabilen Maschinenaufbau, kontinuierliche Leistung und eine hohe Verfügbarkeit ausgerichtet ist. Ältere Modelle sind weiterhin im praktischen Einsatz, was die auf Dauerbetrieb ausgelegte Auslegung der Technik unterstreicht.

Für den Einsatz in Nordamerika wurden zwei Modelle weiterentwickelt. Der DS800T mit einer Motorleistung von 785 PS und der DS1125T mit 1.125 PS sind auf die Anforderungen des US-amerikanischen Marktes zugeschnitten. Beide Maschinen sind mit Caterpillar-Dieselmotoren ausgestattet und verfügen über Systeme zur Erkennung von Störstoffen. Ein wartungsfreundliches Maschinenlayout ermöglicht Service- und Instandhaltungsarbeiten direkt vor Ort und reduziert Stillstandzeiten.

Die Markteinführung erfolgt in Zusammenarbeit mit Ecoverse LLC, die den Vertrieb sowie den technischen Support in den USA und Kanada übernimmt. Über das bestehende Händler- und Servicenetzwerk wird die Ersatzteilversorgung sichergestellt. Ergänzend werden technische Schulungen angeboten, um einen sicheren und effizienten Betrieb der Maschinen zu unterstützen.

Die Redback Grinder sind für unterschiedliche Einsatzbereiche in der Abfall- und Recyclingwirtschaft ausgelegt. Dazu zählen unter anderem die Aufbereitung von Grün- und Holzabfällen, Material aus Rodungsarbeiten sowie die Verarbeitung von sturmbedingtem Holz. Die erzeugten Outputfraktionen können als Mulch, Kompost oder Biomasse weiterverwertet werden und tragen zu einer wirtschaftlichen Stoffstrombewirtschaftung bei.