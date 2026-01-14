Gründerwettbewerb für Reifen-Kreislaufwirtschaft

Im Mittelpunkt stehen Lösungen, die den Lebenszyklus von Reifen verlängern, den Einsatz von Primärrohstoffen reduzieren und Recyclingprozesse verbessern. Bewerbungen sind bis zum 15. Mai 2026 möglich.

Der Wettbewerb adressiert Start-ups in einer frühen Phase ebenso wie Studierende, Forschende und Fachkräfte aus Industrie und Praxis. Zugelassen sind Projekte aus den Bereichen Runderneuerung, Reparatur, Materialentwicklung, Recycling, Sortier- und Trenntechnik sowie digitale Anwendungen für Reifen- und Flottenmanagement. Erwartet werden umsetzungsorientierte Ansätze, die bestehende Prozesse der Entsorgungs- und Recyclingwirtschaft weiterentwickeln und zur Ressourcenschonung beitragen.

Die Bewertung der Einreichungen erfolgt durch eine Fachjury aus Wissenschaft und Wirtschaft. Ausgewählt werden drei Projekte, die mit Preisgeldern in Höhe von insgesamt 6.000 Euro ausgezeichnet werden. Zusätzlich erhalten die Gewinner eine zweijährige Partnerschaft im AZuR-Netzwerk sowie die Möglichkeit, ihre Konzepte auf der Fachmesse THE TIRE COLOGNE 2026 vorzustellen. Darüber hinaus ist der Zugang zu einem Netzwerk aus Industrie, Handel und Forschung vorgesehen.

Für die Bewerbung sind eine Projektbeschreibung oder ein Pitch-Deck sowie Angaben zum Team einzureichen. Ein ergänzendes Kurzvideo kann beigefügt werden. Mit dem Wettbewerb verfolgt AZuR das Ziel, tragfähige Ansätze für eine zirkuläre Reifenwirtschaft sichtbar zu machen und den Wissenstransfer zwischen Entwicklung, Praxis und Markt zu fördern.