Pyrum erhält Lieferfreigabe von Continental für ThermoTireBlack

Produktqualität nachgewiesen

Die Mahl- und Pelletieranlage läuft seit April 2026 im regulären Produktionsbetrieb. Sie verfügt über eine Leistung von 750 Kilogramm pro Stunde. Im Zuge der Inbetriebnahme führte Pyrum eine Kurzzeitfähigkeitsanalyse durch. Diese bestätigte konstante Prozessbedingungen sowie eine stabile und reproduzierbare Produktqualität des recycelten Industrierußes.

Continental erteilte die Freigabe im Rahmen eines Audits. Ziel war die Qualifizierung des Materials für den Einsatz in der Reifenproduktion. Nach Angaben von Pyrum hob Continental dabei die Ergebnisse der Kurzzeitfähigkeit der neuen Anlage hervor.

Werk in Dillingen vollständig freigegeben

Bereits 2024 hatte Continental die Schredderanlage sowie die neuen Thermolysereaktoren TAD2 und TAD3 freigegeben. Mit der aktuellen Lieferfreigabe gilt nun das gesamte Werk in Dillingen/Saar als qualifiziert.

Pyrum plant weitere technische Anpassungen an der Mahl- und Pelletieranlage. Nach einem Umbau im dritten Quartal 2026 soll die angestrebte maximale Ausbringungsmenge an ThermoTireBlack erreicht werden. Die neue Anlage erhöht die Produktionskapazitäten für den recycelten Industrieruß und unterstützt den weiteren Einsatz des Materials in industriellen Anwendungen.