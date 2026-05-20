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Sekro-west seit zehn Jahren als Entsorgungsfachbetrieb zertifiziert

Die Sekrowest KG aus dem Kreis Soest ist erneut als Entsorgungsfachbetrieb zertifiziert worden. Die bvse-Entsorgergemeinschaft bestätigte die Auszeichnung zum zehnten Mal in Folge.
sekrowest Entsorgungsfachbetrieb
Copyright: bvse
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Zertifizierung bestätigt Standards

Die regelmäßigen Prüfungen durch unabhängige, staatlich anerkannte Sachverständige dokumentieren die Einhaltung der fachlichen Anforderungen an Entsorgungsfachbetriebe. Aus Anlass der erneuten Zertifizierung besuchte Jörg Lacher, Geschäftsführer der bvse-Entsorgergemeinschaft, das Unternehmen und überreichte eine Ehrenurkunde.

Sekrowest ist im Kreis Soest in der Entsorgungslogistik tätig. Das mittelständische Familienunternehmen betreut Gewerbe- und Industriekunden und entwickelt individuelle Entsorgungslösungen. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Entsorgungsmanagement. Dazu gehören Beratung, Planung und Umsetzung von Entsorgungskonzepten für Betriebe.

Entwicklung seit 1992

Rüdiger und Anke Kost gründeten das Unternehmen 1992 im Erwitter Ortsteil Schmerlecke. Auf einer 500 Quadratmeter großen Fläche und mit fünf gebrauchten Containern begann der Betrieb. Im Jahr 1995 erhielt Rüdiger Kost die erste Sortiergenehmigung im Kreis Soest. 1998 verlegte das Unternehmen den Standort nach Soest. Ab 2001 baute es die Kapazitäten aus.

Mit dem Einstieg von André Kost begann 2011 der Generationenwechsel. Seit der strategischen Neuausrichtung zur Marke Sekrowest im Jahr 2013 richtet das Unternehmen sein Angebot stärker auf Industrie- und Gewerbekunden aus. Parallel investierte es in Qualitätssicherung und Zertifizierungen.

Neue Struktur seit 2025

Seit zehn Jahren ist Sekrowest ohne Unterbrechung durch die bvse-Entsorgergemeinschaft als Entsorgungsfachbetrieb zertifiziert. Seit 2016 erfüllt das Unternehmen zudem die Anforderungen der DIN EN ISO 9001:2015.

Anfang 2025 stellte sich das Unternehmen organisatorisch neu auf. Aus dem bisherigen Betrieb wurde die Sekrowest KG unter der Leitung von André Kost. Gleichzeitig gründete Clarissa Kost die Sekrowest Beratungs- und Besitzgesellschaft KG.

Am Standort Lohner Klei verfügt Sekrowest nach eigenen Angaben über eine Umschlagkapazität von 320 Tonnen pro Tag. Zudem nutzt das Unternehmen eine digitale Logistikplattform.

Quelle: bvse
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