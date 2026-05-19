Fachtagung für flexible Verpackungen

Die Kunststoffverpackungsbranche steht vor tiefgreifenden Veränderungen. Neue regulatorische Vorgaben, steigende Anforderungen an die Recyclingfähigkeit und technologische Entwicklungen erhöhen den Anpassungsdruck auf Unternehmen. Die INNO-Circle 2026 greift diese Themen auf und stellt praxisnahe Lösungsansätze für nachhaltige Flexpack-Konzepte vor.

Fokus auf Recycling und Regulierung

Die zweitägige Veranstaltung richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus Verpackungsindustrie, Maschinenbau, Markenartikelindustrie, Abfüllung, Handel und Recyclingwirtschaft. Inhaltlich reicht das Spektrum von mechanischem und chemischem Recycling über neue Materiallösungen bis hin zu aktuellen regulatorischen Anforderungen wie der europäischen Verpackungsverordnung PPWR und den Vorgaben der Zentralen Stelle Verpackungsregister.

Julian Thielen, Co-Geschäftsführer der Innoform Coaching GmbH, sieht die Tagung als Plattform für den fachlichen Austausch zwischen Industrie, Forschung und Recyclingwirtschaft.

Fachvorträge aus Industrie und Forschung

Das Vortragsprogramm umfasst Beiträge aus verschiedenen Bereichen der Verpackungs- und Recyclingbranche.

Pierre Lorenz von Resinex Germany erläutert Anforderungen und Möglichkeiten beim mechanischen Recycling von Polyethylen und Polypropylen für Verpackungsanwendungen. Alexandre Zuber von Interzero zeigt, wie digitale Anwendungen die Bewertung von Recyclingfähigkeit und die Einhaltung regulatorischer Vorgaben unterstützen können.

Axel Subklew von der Initiative „Mülltrennung wirkt!“ thematisiert die Bedeutung der Verbraucherkommunikation für funktionierende Stoffkreisläufe. Peter Niedersüss von Borealis stellt Polyolefin-Rohstoffe mit Hochbarriereeigenschaften und Rezyklatanteilen im Kontext der PPWR vor. Christian Lutze von Kämmerer Spezialpapiere präsentiert Barrierepapiere als Alternative zu konventionellen Verpackungslösungen.

Ein weiterer Programmpunkt beschäftigt sich mit aktuellen Entwicklungen bei Lebenszyklusanalysen. Benedikt Kauertz vom ifeu-Institut ordnet gemeinsam mit DuoPlast und der Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung die Rolle von Verpackungen aus Sicht der Ökobilanzierung ein.

Austausch zu aktuellen Herausforderungen

Neben den Fachvorträgen setzt die Veranstaltung auf Erfahrungsberichte und Diskussionen aus der Praxis. Themen sind unter anderem der Einsatz von Rezyklaten, die Entwicklung recyclingfähiger Hochbarrierelösungen sowie die Umsetzung regulatorischer Anforderungen in Produktions- und Verpackungsprozessen.

Begleitende Netzwerkformate sollen den Austausch zwischen Industrie, Handel und Recyclingwirtschaft fördern.

Teilnahme vor Ort oder digital

Die Veranstaltung findet als Präsenzformat in Würzburg statt und wird parallel per Livestream übertragen.