ZF-Standort Bielefeld erhält Stevie Awards

Die Preisverleihung fand am 8. Mai 2026 am Standort Bielefeld-Brackwede statt. Marc-Oliver Link, Repräsentant der internationalen Stevie Awards, überreichte die Preise vor Ort.

Nach Angaben des Unternehmens würdigen die Auszeichnungen Maßnahmen zur nachhaltigen Ausrichtung des Standorts. Im Rahmen der Veranstaltung informierte Marc-Oliver Link über die internationale Bedeutung der Stevie Awards.

Standortleiter Jörg Witthöft stellte zudem aktuelle Projekte zur Ressourcenschonung und zur zukünftigen Entwicklung des Standorts vor. Dabei standen nachhaltige Produktionsprozesse und der effiziente Einsatz von Ressourcen im Mittelpunkt.

Nachhaltigkeit im Fokus

Mit den beiden Stevie Awards hebt ZF die Bedeutung nachhaltiger Industrieprozesse innerhalb des Konzerns hervor. Der Standort Bielefeld verfolgt nach Unternehmensangaben verschiedene Maßnahmen zur Steigerung der Ressourceneffizienz und zur Reduzierung des Material- und Energieeinsatzes.