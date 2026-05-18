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ZF-Standort Bielefeld erhält Stevie Awards

Der Standort der ZF Friedrichshafen AG in Bielefeld hat einen goldenen und einen silbernen German Stevie Award erhalten. Die Auszeichnungen würdigen Projekte in den Bereichen Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung.
ZF Bielefeld Stevie Awards
Thorsten Krug (Technischer Leiter ZF Bielefeld), Marc-Oliver Link (Repräsentant der internationalen Stevie Awards), Gerd Bobermin (ZF Nachhaltigkeits-Team ZF Bielefeld) und Jörg Witthöft (Standortleiter ZF Bielefeld) bei der Preisübergabe. Copyright: German Stevie Awards/Marc-Oliver Link
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Die Preisverleihung fand am 8. Mai 2026 am Standort Bielefeld-Brackwede statt. Marc-Oliver Link, Repräsentant der internationalen Stevie Awards, überreichte die Preise vor Ort.

Nach Angaben des Unternehmens würdigen die Auszeichnungen Maßnahmen zur nachhaltigen Ausrichtung des Standorts. Im Rahmen der Veranstaltung informierte Marc-Oliver Link über die internationale Bedeutung der Stevie Awards.

Standortleiter Jörg Witthöft stellte zudem aktuelle Projekte zur Ressourcenschonung und zur zukünftigen Entwicklung des Standorts vor. Dabei standen nachhaltige Produktionsprozesse und der effiziente Einsatz von Ressourcen im Mittelpunkt.

Nachhaltigkeit im Fokus

Mit den beiden Stevie Awards hebt ZF die Bedeutung nachhaltiger Industrieprozesse innerhalb des Konzerns hervor. Der Standort Bielefeld verfolgt nach Unternehmensangaben verschiedene Maßnahmen zur Steigerung der Ressourceneffizienz und zur Reduzierung des Material- und Energieeinsatzes.

Quelle: ZF Bielefeld
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