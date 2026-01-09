Anzeige

Veolia Mitglied der BGS-Gütegemeinschaft

Zum 1. Januar 2026 ist die Veolia Umweltservice GmbH der Bundesgütegemeinschaft Sekundärbrennstoffe und Recyclingholz e. V. (BGS) beigetreten. Die Gütegemeinschaft bündelt Hersteller und Anwender von qualitätsgesicherten Sekundär- und Ersatzbrennstoffen (EBS) für Zement- und Kohlekraftwerke und führt regelmäßige unabhängige Kontrollen durch.
Veolia Mitglied der BGS-Gütegemeinschaft
Abfalltrennung Veolia Hamburg, 2015, Rohstoffe - Material Abfalltrennung Veolia Hamburg für VEOLIA, 2015 Copyright: Veolia
Anzeige

Ziel ist die Sicherstellung einheitlicher Qualitätsstandards sowie eine erhöhte Transparenz für Hersteller und Verwerter.

Sekundärbrennstoffe werden in energieintensiven Industrien als Ersatz für fossile Energieträger eingesetzt. Ihr Einsatz dient der Substitution primärer Rohstoffe und unterstützt Strategien zur Emissionsminderung und Ressourcenschonung in industriellen Feuerungsanlagen.

Veolia produziert nach Unternehmensangaben an sechs Standorten Ersatzbrennstoffe für Kohlekraftwerke und Zementwerke. In Massen entsteht derzeit eine neue Anlage, die ab 2026 jährlich rund 220.000 Tonnen Abfälle zu qualitätsgesicherten Ersatzbrennstoffen aufbereiten soll. Mit der Mitgliedschaft in der Bundesgütegemeinschaft verbindet das Unternehmen die Teilnahme am System der Gütesicherung für Sekundärbrennstoffe und Recyclingholz. Die BGS-Zertifizierung umfasst Prüf- und Kontrollverfahren, die auf eine dokumentierte Qualität der hergestellten Brennstoffe ausgerichtet sind.

Quelle: Veolia
Tags: BGSErsatzbrenntstoffeVeolia
FacebookTwitterPinterestEmail

Verwandte Artikel

Rohstoffpreise zum Jahresende stabil

SMS integriert Technologien von Metso

Joint Venture für Altreifen-Recycling

IW-Umfrage zeigt differenzierte Branchenlage

Aus TKM wird Augustin Entsorgung Kassel

Wechsel in der Geschäftsführung bei Zoeller

Lesen, was die Branche bewegt
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie einmal wöchentlich den RECYCLING magazin Newsletter.
Registrieren
Ich bin damit einverstanden, dass die DETAIL Architecture GmbH mir regelmäßig individualisierte spannende Neuigkeiten und Veranstaltungen per E-Mail zusendet. Die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erfolgt entsprechend den Bestimmungen in der Datenschutzerklärung. Ich kann meine Einwilligung gegenüber der DETAIL Architecture GmbH jederzeit widerrufen.
close-link