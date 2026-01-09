SMS integriert Technologien von Metso

Ziel ist es, Prozesslösungen für eine emissionsärmere Eisen- und Stahlerzeugung bereitzustellen, die sich an unterschiedliche Standortbedingungen, Erz- und Energieprofile sowie regulatorische Anforderungen anpassen lassen.

Durch die Integration von Agglomerationstechnologien für bewegliche Rostpelletierung, Sinterung und CFB-Kalzinierung (Circulating Fluid Bed) ergänzt die SMS group ihre vorgelagerten Prozesslösungen. Die Eisenerzagglomeration ist ein zentraler Schritt zur Herstellung geeigneter Einsatzstoffe für Direktreduktionsprozesse im Schachtofen sowie für die konventionelle Roheisenerzeugung. Das erweiterte Angebot deckt die Prozesskette von der Rohstoffaufbereitung bis zu nachgelagerten Systemen ab und umfasst Technologien für flexibles Einsatzmaterialhandling, Wärmerückgewinnung, Verbrennung sowie Automationslösungen.

Im Bereich der Direktreduktion nutzt die SMS group die Circored-Technologie zur Entwicklung eines wasserstoffbasierten Verfahrens. Der Ansatz kombiniert die Wirbelschichtreduktion mit der Einschmelzer-Technologie der SMS group zu einem zweistufigen Reduktionsprozess. Im Unterschied zu konventionellen Direktreduktionsanlagen, die hochwertige Pellets mit hohen Fe-Gehalten und spezifischen physikalischen Eigenschaften erfordern, kann das Circored-Einschmelzer-Verfahren auch Eisenerz-Feingut mit niedrigerem Fe-Gehalt verarbeiten. Dadurch verringert sich der Vorbereitungsaufwand, während die Flexibilität beim Einsatzmaterial steigt.

Ergänzend zur Technologieintegration bietet die SMS group gemeinsam mit den übernommenen Metso-Teams ein erweitertes Serviceportfolio für bewegliche und feste Rostpelletierung, Sinterung, Aluminiakalzinierung und Primärmetallurgie an. Das Leistungsspektrum umfasst Vor-Ort-Services, Instandhaltung, Reparaturen und Anlagenmodernisierungen. Ein globales Servicenetzwerk unterstützt den Betrieb über den gesamten Anlagenlebenszyklus hinweg mit kurzen Reaktionszeiten und planbaren Stillständen.