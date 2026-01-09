Neue Leitung Political Affairs bei EEW

In dieser Funktion koordiniert Andree die strategische Positionierung des Unternehmens in energie-, klima- und kreislaufwirtschaftlichen Themenfeldern auf nationaler und europäischer Ebene. Schwerpunkte sind unter anderem CO₂-Reduktion, Carbon Capture and Utilisation (CCU), Carbon Capture and Storage (CCS) sowie die Einordnung der Rolle der thermischen Abfallbehandlung in der Kreislaufwirtschaft. Darüber hinaus strukturiert er den Dialog mit politischen Entscheidungsträgern, Verbänden und weiteren Stakeholdern und entwickelt formalisierte Kooperationsformate.

Andree verfügt über Berufserfahrung an der Schnittstelle von Politik und Wirtschaft. Zuvor war er in der Verbandsarbeit tätig, unter anderem bei der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) sowie als Geschäftsführer des Bundesverbands Klimaschutz-Unternehmen e. V. Dort verantwortete er Projekte und Initiativen in den Bereichen Energie, Klima und Kreislaufwirtschaft.

Mit der neuen Funktion stärkt EEW die politische Kommunikation zu Themen wie Emissionshandel, Rohstoff- und Energiesicherheit sowie regulatorischen Rahmenbedingungen der Circular Economy.