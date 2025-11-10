EEW begrüßt Bundestagsbeschluss zum Kohlendioxidspeicherungsgesetz

Der Beschluss ist Teil des Gesetzgebungspakets zur künftigen Nutzung und Speicherung von CO₂ und bedarf noch der Zustimmung des Bundesrats.

EEW-CEO Timo Poppe erklärt: „Der Beschluss schafft die Grundlage, um die Abscheidung von CO₂ an unseren Standorten sowie dessen anschließenden Weitertransport zur Speicherung weiterzuentwickeln. Damit können wir unsere Klimaziele schrittweise umsetzen.“

EEW prüft derzeit den Aufbau von Abscheideanlagen unter Nutzung geplanter Transport- und Speicherinfrastrukturen an mehreren Standorten. Ziel ist es, künftig relevante Mengen an CO₂ aus Abgasströmen technisch abzuscheiden, zu speichern oder industriell zu nutzen.

„Für die Umsetzung sind, neben dem schnellen Aufbau der Transport- und Speicherinfrastruktur, nun klare Regelungen erforderlich, die es uns ermöglichen, konkrete Geschäftsmodelle umzusetzen. Dazu zählen beispielsweise verlässliche Rückvergütungssysteme, für den fossilen als auch den biogenen CO2-Anteil“, so Poppe weiter. „Das ist entscheidend, um die nächsten Planungsschritte konkret vorzubereiten.“