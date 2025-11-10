Industrie-Teleskoplader 360 G bei Remondis im Einsatz

Der 360 G kombiniert Radlader-Technik mit einem teleskopierbaren Ausleger, der Lasten bis zu 6 Tonnen bewegt und eine maximale Hubhöhe von 8,5 Metern erreicht. Besonders im Einsatz: die hydraulisch hochfahrbare Multicab-Kabine. Sie hebt den Fahrer auf bis zu 4,25 Meter Augenhöhe und ermöglicht mit ihrer 360°-Rundumsicht ein sicheres Arbeiten – selbst beim Rangieren zwischen LKWs, Containern und Materialbergen.

Nach der Anlieferung wird gemischter Abfall – darunter Sperrmüll und Hausmüll mit Bioanteil – zunächst mit dem Teleskoplader aufgeschoben. So lässt sich die verfügbare Lagerfläche optimal nutzen. Die hohe Schubkraft des 360 G ermöglicht es, auch größere Mengen zügig zu bewegen und das Gelände übersichtlich zu strukturieren.

Nach dem Aufschieben des angelieferten Haus- und Sperrmülls kommt der 360 G zunächst bei der Hausmüllaufbereitung zum Einsatz, wo er den internen Sackaufreißer mit Material beschickt. Im Bereich der Sekundärbrennstoffe (SBS) übernimmt der Teleskoplader anschließend das Verladen der aufbereiteten Materialien auf LKWs. Dabei wird das Material mit der Schaufel zusätzlich komprimiert – für ein maximiertes Ladevolumen und eine reduzierte Zahl an Transportfahrten. Der Teleskoparm des 360 G spielt dabei eine entscheidende Rolle, da er mit seiner Reichweite tief in die LKWs hineinreicht und das Material gezielt verdichten kann.

Ein weiterer Pluspunkt ist die serienmäßige Multicab-Komfortkabine. Sie schützt den Fahrer vor Lärm und Schwingungen, während ergonomisch angeordnete und mitschwingende Bedienelemente sowie eine Klimaanlage ein angenehmes Arbeiten über den gesamten Tag hinweg ermöglichen. Die erhöhte Kabinenposition sorgt für Übersicht, Ruhe und Sicherheit – auch in belebten Arbeitsbereichen.