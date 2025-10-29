Digitale Lösung für EPR-Registrierung in mehreren EU-Staaten

Die Plattform soll es ermöglichen, Angebote verschiedener EPR-Systeme zentral zu vergleichen und passende Anbieter auszuwählen, ohne bei jeder nationalen Stelle individuell anfragen zu müssen. Laut eigenen Angaben vergleicht PackIntelX die Systeme anhand der individuellen Anforderungen, Verpackungsarten und Mengen und übernimmt die Auswahl der passenden Partner.

Unternehmen geben dazu online ihre Verpackungsdaten ein, darunter Verpackungsart (Haushalts- oder Transportverpackung), Material, Menge und Zielmärkte. Anschließend wählen sie aus, welche Kriterien für die Systemauswahl maßgeblich sind – beispielsweise Preis, Abdeckung mehrerer Länder, Unterstützung mehrerer Abfallströme oder Zugang zu recycelten Materialien. Auf dieser Basis schlägt der EPR Navigator geeignete Systeme vor und ermöglicht eine zentrale Angebotsanfrage.

Neben dem Navigator bietet PackIntelX auch Beratung zur aktuellen und künftigen EPR-Regulierung in der EU. Insbesondere im Hinblick auf die geplante EU-Verpackungsverordnung (PPWR) können sich Anforderungen an Unternehmen ändern.