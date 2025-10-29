Doppstadt erweitert Händlernetzwerk in Österreich

Für Ersatzteilversorgung und After-Sales-Service arbeitet Doppstadt gemeinsam mit der Martin Schuh KG. Das Unternehmen ist seit mehr als 25 Jahren im österreichischen Markt für Aufbereitungstechnik tätig und unterstützt künftig die technische Betreuung und Logistik.

RoM-Solution ist Mitglied im Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB) und verfügt über umfassende Erfahrung in der mechanischen Aufbereitung und Recyclingtechnik. Durch die Kooperation soll die Betreuung österreichischer Kunden im Vertrieb und Service weiter verbessert und die Marktpräsenz von Doppstadt in der Region gestärkt werden.

Doppstadt ist aktuell in rund 50 Ländern mit Vertriebspartnern vertreten.