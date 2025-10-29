Anzeige

Doppstadt erweitert Händlernetzwerk in Österreich

Die Doppstadt-Gruppe erweitert ihr Händlernetzwerk in Österreich. Mit RoM-Solution gewinnt der Anbieter von Umwelt- und Aufbereitungstechnik einen neuen Vertriebspartner für den österreichischen Markt. Das Wiener Unternehmen übernimmt ab sofort den Vertrieb des gesamten Doppstadt-Portfolios im Bereich Aufbereitungstechnik und Recyclingmaschinen.
Doppstadt erweitert Händlernetzwerk in Österreich
Doppstadt erweitert Händlernetzwerk in Österreich
Anzeige

Für Ersatzteilversorgung und After-Sales-Service arbeitet Doppstadt gemeinsam mit der Martin Schuh KG. Das Unternehmen ist seit mehr als 25 Jahren im österreichischen Markt für Aufbereitungstechnik tätig und unterstützt künftig die technische Betreuung und Logistik.

RoM-Solution ist Mitglied im Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB) und verfügt über umfassende Erfahrung in der mechanischen Aufbereitung und Recyclingtechnik. Durch die Kooperation soll die Betreuung österreichischer Kunden im Vertrieb und Service weiter verbessert und die Marktpräsenz von Doppstadt in der Region gestärkt werden.

Doppstadt ist aktuell in rund 50 Ländern mit Vertriebspartnern vertreten.

FacebookTwitterPinterestEmail

Verwandte Artikel

Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Kunststoffindustrie bricht ein

747 000 Tonnen Elektroaltgeräte im Jahr 2023 recycelt

Erweiterte Dienstleistungen: Veolia stärkt Präsenz in Unterfranken

Vollständige Übernahme von Primobius durch SMS

DUH drängt Umweltministerium auf Einführung von Einweg-Abgabe

Neue Plattform unterstützt Unternehmen bei EU-Verpackungsverordnung

Lesen, was die Branche bewegt
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie einmal wöchentlich den RECYCLING magazin Newsletter.
Registrieren
Ich bin damit einverstanden, dass die DETAIL Architecture GmbH mir regelmäßig individualisierte spannende Neuigkeiten und Veranstaltungen per E-Mail zusendet. Die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erfolgt entsprechend den Bestimmungen in der Datenschutzerklärung. Ich kann meine Einwilligung gegenüber der DETAIL Architecture GmbH jederzeit widerrufen.
close-link