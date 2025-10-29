Anzeige

Neue Trimet-Legierung soll Anteil an Sekundäraluminium erhöhen

Die Trimet Aluminium SE arbeitet an einer Recyclingvariante der Druckgusslegierung trimal-38. Künftig soll der Werkstoff mit einem hohen Anteil an Sekundäraluminium hergestellt werden.
Neue Trimet-Legierung soll Anteil an Sekundäraluminium erhöhen
Copyright: Trimet
Anzeige

Die für den Hochdruckguss entwickelte Legierung trimal-38 wird vor allem im Automobilbau eingesetzt, unter anderem für Batteriegehäuse und Strukturbauteile, die hohen Crashbelastungen standhalten müssen. Sie weist im Gusszustand eine hohe Dehnungsrate und gute Formbarkeit auf und kann ohne energieintensive Wärmebehandlung verarbeitet werden.

Mit der geplanten Recyclingvariante soll der Anteil von Sekundäraluminium deutlich steigen. Anpassungen in der chemischen Zusammensetzung, etwa bei Eisen- und Kupfergehalten, sollen dabei die mechanischen Eigenschaften im Rahmen des Anforderungsprofils der Primärlegierung sichern.

Die Entwicklung basiert auf Untersuchungen des Trimet-Forschungslabors. Analysiert wurde insbesondere der Einfluss von Begleitelementen aus dem Recyclingprozess auf die Materialeigenschaften. Erste Ergebnisse zeigen, dass eine Erweiterung bestimmter Konzentrationsgrenzen möglich ist, ohne die mechanische Performance wesentlich zu verändern. Damit lässt sich der CO₂-Fußabdruck des Werkstoffs weiter reduzieren.

Die Forschungsarbeiten zur Weiterentwicklung von trimal-38 sollen im Frühjahr 2026 abgeschlossen sein. Die Markteinführung der Recyclingvariante ist für Mitte 2026 geplant.

Quelle: Trimet
FacebookTwitterPinterestEmail

Verwandte Artikel

Potenzial-Landkarte zeigt Chancen von KI im zirkulären Metallmanagement

Vom Rinderstall zum High-Performance Recycler

Unbemannter 24/7-Betrieb durch Brikettierung

FSP GmbH reinigt in Stuttgart Gießereisand

Steinbeis Polyvert nutzt Sortier- und Analysesysteme von Sesotec

Folienrecycling im Baltikum

Lesen, was die Branche bewegt
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie einmal wöchentlich den RECYCLING magazin Newsletter.
Registrieren
Ich bin damit einverstanden, dass die DETAIL Architecture GmbH mir regelmäßig individualisierte spannende Neuigkeiten und Veranstaltungen per E-Mail zusendet. Die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erfolgt entsprechend den Bestimmungen in der Datenschutzerklärung. Ich kann meine Einwilligung gegenüber der DETAIL Architecture GmbH jederzeit widerrufen.
close-link