Potenzial-Landkarte zeigt Chancen von KI im zirkulären Metallmanagement

Die kostenfreie Publikation will sichtbar machen, wo KI-Technologien heute und in Zukunft dazu beitragen können, Metalle effizienter, nachhaltiger und zirkulär zu nutzen und bietet Unternehmen Orientierung, die hier aktiv werden wollen.

Metalle finden sich in nahezu allen Wirtschaftszweigen wieder und sind besonders in der Digitalisierung, Energiewende und in KI-Anwendungen nicht mehr wegzudenken. Lithium, Nickel, Kobalt stecken in Batterien, Gallium ist in Halbleitermaterialien enthalten, Erbium wird für thermoelektrische Materialien verwendet. Doch ihre Nutzung und der Abbau von Metallen bringt erhebliche soziale und ökologische Belastungen mit sich, während die Recyclingquoten von insbesondere Hightech-Metallen derzeit nur im niedrigen einstelligen Bereich liegen.

Für eine nachhaltige Wertschöpfung und Ressourcennutzung ist ein zirkuläres Metallmanagement unerlässlich. Mit KI-Unterstützung lassen sich Metalle effizienter nutzen – von der intelligenten Sortierung über automatisierte Recyclingprozesse bis zur datenbasierten Metallstrategie.

