Untha stellt Stromaggregat für Zerkleinerer vor

Die Zerkleinerer von Untha arbeiten mit dem elektrischen Antrieb Eco Power Drive. Unternehmen, die bisher aufgrund fehlender Stromanschlüsse auf diese Technologie verzichten mussten, sollen nun mit dem Power Core umsteigen können.

Laut Hersteller sind für den Einsatz des Power Core verschiedene Szenarien denkbar. Möglich sei der Einsatz als Mietmodell zur Überbrückung, bis eine lokale Strominfrastruktur verfügbar ist. Ebenso sei eine zeitlich begrenzte Nutzung möglich, etwa zur kurzfristigen Erweiterung von Kapazitäten. Und schließlich könne ein Zerkleinerer mit dem Power Core flexibel an unterschiedlichen Einsatzorten betrieben werden.