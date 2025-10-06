Anzeige

37. VDI-/ITAD-Fachkonferenz „Thermische Abfallbehandlung 2025“

Mit rund 290 Teilnehmenden, 28 Referentinnen und Referenten und 23 Fachausstellern war die 37. VDI-/ITAD-Fachkonferenz vom 29.09.-01.10.2025 die erfolgreichste Konferenz seit Beginn der Reihe.
MVA
Gabi Schoenemann, pixelio.de
Bei der Konferenz arbeiten ITAD und das VDI Wissensforum eng zusammen. Die Konferenzleitung lag bei Dipl.-Ing. Michael Theben, Ministerialdirigent im Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes NRW, sowie Dr.-Ing. Ragnar Warnecke, Geschäftsführer der GKS-Gemeinschaftskraftwerk Schweinfurt GmbH und Vorstandsvorsitzender der ITAD.

Auf der Konferenz standen aktuelle Branchenthemen und Zukunftsfragen im Fokus: Neben dem Status quo der Branche ging es unter anderem um das deutsche Energiesystem, Anforderungen an den Immissionsschutz durch Industrieemissionsrichtlinie und 17. BImSchV, Emissionshandel im BEHG und EU ETS, Rostasche als Rohstoff, Klärschlammbehandlung, Vorsortierung und PFAS.

Den beiden Konferenztagen voraus ging auch in diesem Jahr der VDI-/ITAD-Spezialtag, geleitet vom Stellvertretenden Geschäftsführer der ITAD, Martin Treder, in diesem Jahr zum Thema „CO2-Abscheidung an Abfallbehandlungsanlagen“. Hier waren 130 Teilnehmende zu verzeichnen. Der Termin für die nächste Fachkonferenz steht ebenfalls bereits fest: Vom 22.09.-24.09.2026 wird die 38. Fachkonferenz mit Spezialtag wie gewohnt in Würzburg stattfinden.

Quelle: ITAD
