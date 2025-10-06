Logex erweitert Geschäftsführung

Die Logex-Gruppe ist ein Netzwerk aus über 400 mittelständischen Entsorgungsunternehmen, davon mehr als 40 Gesellschafter, viele seit Generationen im Familienbetrieb. Mehr als 150 Mitarbeitende an zwei Verwaltungs- und Vertriebsstandorten organisieren bundes- und europaweite Entsorgungsdienstleistungen für nahezu alle Abfälle.

Mit einem technischen Hintergrund in der IT sowie einem Studium im Bereich Rohstoffingenieurwesen an der Technischen Hochschule Georg Agricola in Bochum ist Lukas Fast langjährig in der Kreislaufwirtschaft tätig.

Seit September 2021 ist er bei der Logex System GmbH tätig. Dort war er zuletzt als Vertriebsleiter und Prokurist für den Vertrieb verantwortlich. Neben seiner Berufung in die Geschäftsführung der Logex System GmbH übernimmt er auch die Geschäftsführung der Logex System International GmbH. Dort soll er den Ausbau des internationalen Geschäfts gestalten und die Zusammenarbeit mit dem deutschen Bestandsgeschäft weiter stärken.