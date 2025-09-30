Anzeige

Initiative „Mülltrennung wirkt“ zieht positive Jahresbilanz 2024

Die Initiative „Mülltrennung wirkt“ hat ihren Jahresbericht 2024 veröffentlicht. Mit Aktionen, Spielen und Partnerprojekten erzielte die Kampagne nach eigenen Angaben über 2,8 Milliarden Kontakte und will so mehr Menschen für richtige Abfalltrennung gewinnen.
Eine Frau wirft eine gelbe Tüte mit Verpackungsabfällen in eine gelbe Tonne.
Richtige Abfalltrennung im Alltag: Die Initiative „Mülltrennung wirkt“ setzt auf Information und Aufklärung (Quelle: Initiative „Mülltrennung wirkt“/Marcella Merk).
Die Initiative „Mülltrennung wirkt“ hat ihren Jahresbericht 2024 vorgelegt. Er dokumentiert die Aktivitäten, mit denen die dualen Systeme im vergangenen Jahr über richtige Abfalltrennung informiert haben. Im Mittelpunkt stand dabei der direkte Dialog mit der Bevölkerung. Insgesamt habe die Kampagne 2024 mehr als 2,8 Milliarden Kontakte erzielt.

Als Höhepunkt nannte die Initiative die Aktion „Deutschland trennt. Du auch?“, die im Juni in über 200 Entsorgungsgebieten stattfand. Gemeinsam mit kommunalen Abfallberatungen und Partnern aus dem Lebensmitteleinzelhandel wurde die Bevölkerung zwei Wochen lang über Abfalltrennung informiert. Nach Angaben der Organisatoren erreichte die Aktion über alle Kanäle hinweg rund 795 Millionen Kontakte. Schirmherrin war Bundesumweltministerin Steffi Lemke. Die Kampagne wurde zudem 2025 mit dem German Brand Award in der Kategorie „Branded CSR Activities – Environmental“ ausgezeichnet.

Zu den weiteren Maßnahmen gehörten drei Online-Spiele zur Abfalltrennung sowie die Integration einer humorvollen Szene mit Schauspielerin Jella Haase im Kinofilm „Chantal im Märchenland“. Seit 2020 verfolgt die Initiative das Ziel, mehr Wertstoffe im Kreislauf zu halten und damit Ressourcen zu schonen. Axel Subklew, Sprecher der Initiative, erklärte: „Wir sind 2024 erfolgreich neue Wege gegangen. Mit einem breiten und zeitgemäßen Themenspektrum, der Nutzung zielgruppengerechter Kanäle sowie mit starken Partner*innen konnten wir Zielgruppen jeden Alters – vor allem aber auch junge Menschen – erreichen und mit ihnen in den Dialog treten.“

Die Initiative „Mülltrennung wirkt“ wird von zehn dualen Systemen getragen und arbeitet mit Entsorgungs- und Recyclingunternehmen zusammen. Grundlage der Arbeit ist das Verpackungsgesetz.

Quelle: Initiative „Mülltrennung wirkt“
