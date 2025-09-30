Anzeige

PVC-Branche diskutiert Wege zur Klimaneutralität in Bonn

Beim 5. Nachhaltigkeitsforum von Vinyl Plus Deutschland in Bonn diskutierten Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft, wie die PVC-Branche ihre Klimaziele erreichen kann. Rund 80 Teilnehmer waren vor Ort, um Strategien für mehr Nachhaltigkeit zu erörtern.
Mehrere Fachleute diskutieren beim Nachhaltigkeitsforum von Vinyl Plus Deutschland in Bonn auf einer Bühne vor Publikum über Klimaneutralität in der PVC-Branche.
Podiumsdiskussion beim 5. Nachhaltigkeitsforum von VinylPlus Deutschland in Bonn (Quelle: VinylPlus Deutschland / Martin)
In Bonn fand am 23.09.2025 das 5. Nachhaltigkeitsforum von Vinyl Plus Deutschland statt. Etwa 80 Teilnehmer*innen kamen im Universitätsclub zusammen, um über den weiteren Weg der PVC-Branche in Richtung Klimaneutralität zu sprechen. Fachleute aus Wissenschaft und Industrie stellten Ansätze vor, mit denen sich Emissionen in der Wertschöpfungskette senken lassen. Diskutiert wurden unter anderem die Rückverfolgung von Wertschöpfungsketten durch Zertifizierung, das Management von Nachhaltigkeitsdaten sowie Lebenszyklusanalysen für Schlüsselprodukte.

Als zentrale Hebel für eine klimaneutrale Entwicklung nannten die Referent*innen die Recyclingfähigkeit von PVC, den Einsatz erneuerbarer Energien und alternativer Rohstoffe sowie Carbon-Capture-Technologien und ein stärkeres Ökodesign. Gleichzeitig wurde betont, dass eine erfolgreiche Transformation nicht allein durch technologische Maßnahmen möglich sei. „Wesentlich dafür ist der konsequente Vollzug einheitlicher Marktregeln, insbesondere Nachhaltigkeitsanforderungen, auch für nach Europa importierte Produkte“, sagte Alexander Kronimus, Geschäftsführer von Vinyl Plus Deutschland. Auch Oliver Mieden, Vorstandsvorsitzender des Verbands, hob hervor, dass Wettbewerbsfähigkeit und Transformation Hand in Hand gehen müssten.

Ein weiterer Programmpunkt war die Übergabe der Geschäftsführung: Nach mehr als elf Jahren übergab Thomas Hülsmann zum 1. September seine Aufgaben an Alexander Kronimus. Mieden würdigte Hülsmanns langjährige Arbeit für den Verband und seinen Einsatz für eine nachhaltige Entwicklung von PVC in Deutschland und Europa.

Quelle: VinylPlus Deutschland
