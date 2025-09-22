Anzeige

Tecpart meldet Höchststand an Gästen bei Jahrestagung in Heilbronn

Mit rund 150 Gästen verzeichnete die Tecpart-Jahrestagung 2025 „Trends der Kunststoffverarbeitung“ eine Rekordbeteiligung. Im Fokus standen aktuelle Markt- und Regulierungsthemen sowie neue Werkzeuge für die Branche.
Felix Loose steht am Rednerpult und eröffnet die TecPart-Jahrestagung 2025 in Heilbronn vor zahlreichen Teilnehmenden.
Felix Loose, Vorsitzender von Tecpart und Geschäftsführer von Roga, eröffnet die Tecpart-Jahrestagung 2025 in Heilbronn. (Quelle: Tecpart)
Anzeige

Die Tecpart-Jahrestagung 2025 unter dem Motto „Trends der Kunststoffverarbeitung“ ist mit einer Rekordbeteiligung von rund 150 Gästen in Heilbronn zu Ende gegangen. Nach Angaben des Veranstalters habe sich die Konferenz in den vergangenen Jahren als zentrale Plattform für Kunststoffverarbeiter, Recycler und Hersteller technischer Kunststoffprodukte etabliert.

Im Mittelpunkt standen aktuelle Herausforderungen und Chancen der Branche – von wirtschaftlichen Rahmenbedingungen über neue Absatzmärkte bis hin zu regulatorischen Entwicklungen. Fachvorträge zu Themen wie Wehrtechnik als Emerging Market, die bevorstehende Altfahrzeug-Verordnung und der Einsatz von Rezyklaten in der Automobilindustrie gaben Impulse für Diskussionen.

Ein Programmhöhepunkt war die Vorstellung des von Tecpart initiierten „Fitness Checks“, eines kostenlosen betriebswirtschaftlichen Tools für Unternehmen der Kunststoffverarbeitung. Damit sollen Betriebe ihre Krisenfestigkeit prüfen und Handlungsbedarf frühzeitig erkennen können.

Tecpart kündigte an, die Tagung künftig weiter auszubauen und als Austauschplattform für die Branche zu etablieren. Die nächste Ausgabe ist für den 16. bis 18. September 2026 in Fulda geplant.

Quelle: Techpart
FacebookTwitterPinterestEmail

Verwandte Artikel

Neue Recyclinglösung für Folien und Leichtstoffe auf der K 2025

Plastchem stellt nachhaltige PVC-Compounds auf der K 2025 vor

Kunststoffrecycling im Fokus: Coperion präsentiert Lösungen in Düsseldorf

Schuhproduktion: BASF setzt auf Recyclingkonzepte und Automatisierung

RCS beteiligt sich an kroatischem Recyclingunternehmen

Kunststofferzeugung im zweiten Quartal rückläufig

Lesen, was die Branche bewegt
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie einmal wöchentlich den RECYCLING magazin Newsletter.
Registrieren
Ich bin damit einverstanden, dass die DETAIL Architecture GmbH mir regelmäßig individualisierte spannende Neuigkeiten und Veranstaltungen per E-Mail zusendet. Die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erfolgt entsprechend den Bestimmungen in der Datenschutzerklärung. Ich kann meine Einwilligung gegenüber der DETAIL Architecture GmbH jederzeit widerrufen.
close-link