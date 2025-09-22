Tecpart meldet Höchststand an Gästen bei Jahrestagung in Heilbronn

Die Tecpart-Jahrestagung 2025 unter dem Motto „Trends der Kunststoffverarbeitung“ ist mit einer Rekordbeteiligung von rund 150 Gästen in Heilbronn zu Ende gegangen. Nach Angaben des Veranstalters habe sich die Konferenz in den vergangenen Jahren als zentrale Plattform für Kunststoffverarbeiter, Recycler und Hersteller technischer Kunststoffprodukte etabliert.

Im Mittelpunkt standen aktuelle Herausforderungen und Chancen der Branche – von wirtschaftlichen Rahmenbedingungen über neue Absatzmärkte bis hin zu regulatorischen Entwicklungen. Fachvorträge zu Themen wie Wehrtechnik als Emerging Market, die bevorstehende Altfahrzeug-Verordnung und der Einsatz von Rezyklaten in der Automobilindustrie gaben Impulse für Diskussionen.

Ein Programmhöhepunkt war die Vorstellung des von Tecpart initiierten „Fitness Checks“, eines kostenlosen betriebswirtschaftlichen Tools für Unternehmen der Kunststoffverarbeitung. Damit sollen Betriebe ihre Krisenfestigkeit prüfen und Handlungsbedarf frühzeitig erkennen können.

Tecpart kündigte an, die Tagung künftig weiter auszubauen und als Austauschplattform für die Branche zu etablieren. Die nächste Ausgabe ist für den 16. bis 18. September 2026 in Fulda geplant.