Neue Recyclinglösung für Folien und Leichtstoffe auf der K 2025

In einer Technologie-Allianz haben MAS und Siempelkamp Size Reduction (ehemals Pallmann) eine neue Lösung für das Recycling leichter Kunststoffe entwickelt. Mit dem Iqonic Twin Predensifier wollen die Partner die Verarbeitung von Post-Consumer-Folien und anderen schwer handhabbaren Materialien verbessern.

Die Maschine kombiniert den Predensifier von Siempelkamp mit einem konischen Ko-Kreuzschnecken-Extruder von MAS. Nach Angaben der Unternehmen ermöglicht das eine stabile und energieeffiziente Verarbeitung auch bei schwankenden Rohstoffqualitäten. Im Vergleich zu konventionellen Schneidverdichtern sei der Schmelzprozess gleichmäßiger, was Qualitätsschwankungen reduziert.

Zu den Vorteilen zählen geringerer Energieeinsatz von etwa 0,15 kWh pro Kilogramm, reduzierte Gelbildung und schwarze Punkte, eine kompakte Bauweise sowie vereinfachte Wartung. Zudem lassen sich Starts und Stopps ohne Aufwärmphase durchführen.

Einsatzbereiche reichen vom Folien- und Faserrecycling über PP-Seile und Vliesstoffe bis hin zu XPS. Die offizielle Vorstellung erfolgt vom 8. bis 15. Oktober 2025 auf der K-Messe in Düsseldorf an den Ständen MAS (Halle 9, Stand D30) und Pallmann (Halle 9, Stand A10).