EU-Projekt zeigt Recyclinglösungen für strategische Materialien

Das von der Europäischen Union unterstützte Futuram-Projekt hat eine Reihe von innovativen Anwendungen für das Recycling und die Rückgewinnung kritischer Rohstoffe (Critical Raw Materials, CRMs) präsentiert. Diese Materialien, die für erneuerbare Energien, digitale Technologien und Elektromobilität unverzichtbar sind, gelten als strategisch bedeutend für die wirtschaftliche und ökologische Zukunft Europas.

Nach Angaben des Projektkonsortiums zeigen die neuen Anwendungen, wie CRMs effizienter aus Altprodukten und Produktionsabfällen zurückgewonnen werden können. Ziel sei es, die Importabhängigkeit zu verringern, die Widerstandsfähigkeit der Lieferketten zu stärken und den Übergang zur Kreislaufwirtschaft voranzubringen.

Beispiele sind neue Recyclingverfahren für Permanentmagnete in Windkraftanlagen und Elektrofahrzeugen sowie Methoden zur Rückgewinnung wertvoller Metalle aus Batterien und Elektronikschrott. Die Projektpartner betonten, dass diese Innovationen nicht nur technologisch machbar, sondern auch wirtschaftlich tragfähig unter realen industriellen Bedingungen seien.

Mit der Vorstellung dieser Anwendungen unterstreicht Futuram seine Rolle, praxisnahe Ansätze für Industrie und Politik zu liefern, um nachhaltige Rohstoffstrategien umzusetzen. Das Projekt ist Teil einer breiteren EU-Initiative zur Sicherung von Ressourcen, die für die grüne und digitale Transformation entscheidend sind.