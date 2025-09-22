Anzeige

EU-Projekt zeigt Recyclinglösungen für strategische Materialien

Das EU-geförderte Projekt Futuram hat neue Anwendungen für das Recycling und die Wiederverwendung kritischer Rohstoffe vorgestellt. Ziel ist es, Europas Versorgungssicherheit zu stärken.
Draufsicht eines großen Baums, der in einem grünen Feld steht und um den herum ein kreisförmiger Weg führt
(Quelle: Unsplash, Matthew)
Anzeige

Das von der Europäischen Union unterstützte Futuram-Projekt hat eine Reihe von innovativen Anwendungen für das Recycling und die Rückgewinnung kritischer Rohstoffe (Critical Raw Materials, CRMs) präsentiert. Diese Materialien, die für erneuerbare Energien, digitale Technologien und Elektromobilität unverzichtbar sind, gelten als strategisch bedeutend für die wirtschaftliche und ökologische Zukunft Europas.

Nach Angaben des Projektkonsortiums zeigen die neuen Anwendungen, wie CRMs effizienter aus Altprodukten und Produktionsabfällen zurückgewonnen werden können. Ziel sei es, die Importabhängigkeit zu verringern, die Widerstandsfähigkeit der Lieferketten zu stärken und den Übergang zur Kreislaufwirtschaft voranzubringen.

Beispiele sind neue Recyclingverfahren für Permanentmagnete in Windkraftanlagen und Elektrofahrzeugen sowie Methoden zur Rückgewinnung wertvoller Metalle aus Batterien und Elektronikschrott. Die Projektpartner betonten, dass diese Innovationen nicht nur technologisch machbar, sondern auch wirtschaftlich tragfähig unter realen industriellen Bedingungen seien.

Mit der Vorstellung dieser Anwendungen unterstreicht Futuram seine Rolle, praxisnahe Ansätze für Industrie und Politik zu liefern, um nachhaltige Rohstoffstrategien umzusetzen. Das Projekt ist Teil einer breiteren EU-Initiative zur Sicherung von Ressourcen, die für die grüne und digitale Transformation entscheidend sind.

Quelle: WEEE Forum
FacebookTwitterPinterestEmail

Verwandte Artikel

Pilotprojekt zum Recycling von Narkosegasen auf Intensivstationen

Umweltbundesamt kritisiert fehlende Nachhaltigkeit im Versandhandel

Klimaschutzverträge unverzichtbar für den Standort Deutschland

17 internationale Startups kommen ins Circular Valley

RCS beteiligt sich an kroatischem Recyclingunternehmen

bvse-Mineralik-Forum auf der RATL 2025

Lesen, was die Branche bewegt
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie einmal wöchentlich den RECYCLING magazin Newsletter.
Registrieren
Ich bin damit einverstanden, dass die DETAIL Architecture GmbH mir regelmäßig individualisierte spannende Neuigkeiten und Veranstaltungen per E-Mail zusendet. Die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erfolgt entsprechend den Bestimmungen in der Datenschutzerklärung. Ich kann meine Einwilligung gegenüber der DETAIL Architecture GmbH jederzeit widerrufen.
close-link