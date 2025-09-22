Plastchem stellt nachhaltige PVC-Compounds auf der K 2025 vor

Der niederländische Hersteller Plastchem wird in diesem Jahr erstmals auf der K 2025 in Düsseldorf vertreten sein. Vom 8. bis 15. Oktober stellt das Unternehmen in Halle 6, Stand B55 seine aktuellen Entwicklungen im Bereich nachhaltiger PVC-Compounds vor.

Ein Schwerpunkt liegt auf Verfahren zur Wiederverwendung von PVC-Ausschuss, mit denen Ressourcen geschont und Abfälle reduziert werden sollen. Nach Angaben des Unternehmens unterstreicht der Messeauftritt das Ziel, aktiv zur Weiterentwicklung der Kunststofftechnologien beizutragen – durch Innovation, Kooperationen und den Austausch mit Partnern.

Plastchem entwickelt seit mehr als 30 Jahren PVC-Compounds für Anwendungen im Bauwesen und in der Industrie, darunter Fassadenverkleidungen, Dachrinnen, Spundwände oder Kabel. Die Produkte werden im eigenen Labor geprüft und weiterentwickelt, um Qualität und Konsistenz zu sichern.

Mit dem Auftritt auf der K 2025 will Plastchem nicht nur neue Lösungen präsentieren, sondern auch seine Rolle als moderner Hersteller nachhaltiger PVC-Compounds festigen.