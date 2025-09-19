Anzeige

Erweiterte Dienstleistungen: Veolia stärkt Präsenz in Unterfranken

Aus GUD Geraer Umweltdienste wird Veolia Umweltservice Ost
Der Entsorger Veolia hat angekündigt, seine Leistungen im Landkreis Schweinfurt auszuweiten. Nach Angaben des Unternehmens wird es zusätzliche Aufgaben im Bereich der Abfall- und Wertstoffsammlung übernehmen. Ziel sei es, die bestehenden Strukturen in der Region zu ergänzen und die Entsorgung verlässlicher und effizienter zu gestalten.

Vertreter des Landkreises betonten, dass die Erweiterung eine bessere Versorgungssicherheit für Bürgerinnen und Bürger schaffen soll. Gleichzeitig könnten durch die Zusammenarbeit mit einem überregionalen Anbieter Synergien genutzt und die Logistik optimiert werden.

Veolia betreibt bereits verschiedene Standorte in Unterfranken und ist in Bereichen wie Kreislaufwirtschaft, Recycling und Abfallmanagement aktiv. Mit dem erweiterten Angebot wolle das Unternehmen seine Präsenz in der Region festigen und zugleich die Grundlage für weitere Kooperationen mit kommunalen Partnern schaffen.

Ob sich durch die Änderungen auch neue Möglichkeiten für die getrennte Erfassung von Wertstoffen ergeben, wird nach Angaben der Beteiligten im weiteren Verlauf geprüft.

Quelle: Veolia
